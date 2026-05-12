Desmantelan en Arizona presunta red de tráfico de migrantes vinculada a Phoenix

Autoridades federales de los Estados Unidos desmantelaron una presunta red de tráfico de migrantes que operaba desde la ciudad de Phoenix, Arizona, tras una investigación encabezada por agentes de la Patrulla Fronteriza e Investigaciones de Seguridad Nacional.
La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Arizona, informó como resultado de estas operatividades cinco personas fueron detenidas y acusadas formalmente por conspiración para transportar y ocultar migrantes indocumentados dentro de territorio estadounidense.
Se trata de quienes fueron identificados como Rigoberto Rangel-Mora, de 40 años; Jesús Marin-Esquivel, de 52; Ingrid Bolaños-Gómez, de 41; Alejandro Ambrocio-Espinosa, de 32; y Enrique Cervantes-Barrera, de 48 años.
De acuerdo con los documentos judiciales citados por las autoridades, investigadores localizaron una vivienda en Phoenix que presuntamente era utilizada como “casa de seguridad” para ocultar migrantes antes de trasladarlos a distintos puntos de Estados Unidos.
La investigación incluyó labores de vigilancia sobre varias camionetas tipo minivan que realizaban recorridos interestatales y que, en algunos casos, utilizaban placas vehiculares de organizaciones benéficas para intentar pasar desapercibidas.
Uno de los operativos ocurrió el pasado 28 de abril cerca de Cordes Lakes, Arizona, donde agentes interceptaron una camioneta conducida presuntamente por Alejandro Ambrocio-Espinosa.
Las autoridades descubrieron a 11 migrantes dentro del vehículo, incluyendo una persona que viajaba oculta en la cajuela.
Posteriormente, el 30 de abril, agentes federales ejecutaron órdenes de cateo en una vivienda y dos departamentos de Phoenix, donde localizaron a otras 22 personas migrantes presuntamente ocultas por la organización.
Se dio a conocer que la investigación fue desarrollada por la Unidad de Inteligencia de la Patrulla Fronteriza y Homeland Security Investigations (HSI), agencias que mantienen operativos contra redes de tráfico humano en Arizona.
Las autoridades federales señalaron que los acusados enfrentan cargos relacionados con conspiración para transportar y albergar migrantes indocumentados dentro de Estados Unidos.