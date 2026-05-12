Desmantelan en Arizona presunta red de tráfico de migrantes vinculada a Phoenix

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Autoridades federales de Estados Unidos detuvieron a cinco personas acusadas de conspirar para transportar y ocultar migrantes indocumentados en operativos realizados en Phoenix y otras zonas de Arizona

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 12/05/2026 04:53 PM.
En Arizona y editada el 12/05/2026 04:57 PM.