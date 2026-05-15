Detienen a Gerardo Mérida Sánchez en Arizona por presuntos sobornos del Cártel de Sinaloa

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El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fue arrestado en Arizona y trasladado a Nueva York, donde la justicia estadounidense lo acusa de recibir $100,000 mensuales del cártel de “Los Chapitos”. Su primera audiencia está prevista para el viernes 17 de mayo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/05/2026 10:46 AM.
En Arizona y editada el 15/05/2026 03:24 PM.