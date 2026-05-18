Capturan en Nogales a fugitivo buscado en México por violencia doméstica

En operaciones conjuntas entre autoridades estadounidenses y socios internacionales, lograron el arresto de un fugitivo mexicano con orden de aprehensión vigente en esta frontera de Nogales.
Agentes de la Unidad de Inteligencia del Sector Tucson ayudaron a localizar y arrestar a un fugitivo de alto perfil buscado por violencia doméstica agravada en México.
Durante el arresto, los agentes también incautaron una libra de fentanilo, 6 mil dólares en efectivo y artículos relacionados con drogas. El sujeto fue entregado a las autoridades mexicanas.