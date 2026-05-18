Capturan en Nogales a fugitivo buscado en México por violencia doméstica

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Autoridades estadounidenses y socios internacionales lograron el arresto de un mexicano con orden de aprehensión vigente, además del aseguramiento de fentanilo, dinero en efectivo y artículos relacionados con narcóticos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/05/2026 12:10 PM.
En Arizona y editada el 18/05/2026 12:14 PM.