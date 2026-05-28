Aseguran arsenal militar y 5 mil cartuchos en Arizona; presuntamente iban rumbo a México

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Autoridades de Arizona decomisaron ametralladoras, un rifle Barrett calibre .50 y miles de municiones durante un operativo en la Interestatal 10; el conductor fue detenido en Marana

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 28/05/2026 04:40 PM.
En Arizona y editada el 28/05/2026 04:43 PM.