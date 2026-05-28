Aseguran arsenal militar y 5 mil cartuchos en Arizona; presuntamente iban rumbo a México

Autoridades del estado de Arizona aseguraron un importante arsenal de armas de alto poder y miles de cartuchos útiles que presuntamente serían trasladados a México, por garitas de esta frontera.
Lo anterior durante un operativo realizado sobre la autopista Interestatal 10, en la comunidad de Marana, al norte de Tucson.
De acuerdo con información oficial del Arizona Department of Public Safety, los hechos ocurrieron poco después de la medianoche del pasado jueves 21 de mayo, cuando detectives del Distrito Sur de Narcóticos marcaron el alto al conductor de un automóvil Hyundai por diversas infracciones de tránsito.
Durante la intervención, el conductor negó transportar armas; sin embargo, los agentes observaron a simple vista varios estuches para armas de fuego dentro del vehículo, lo que derivó en una inspección más detallada.
En el interior del automóvil fueron localizadas diez armas de fuego, entre ellas dos ametralladoras tipo M240 y M249, un rifle AK-47, un rifle Barrett calibre .50 semiautomático y seis pistolas Colt 38 Super semiautomáticas.
Además, las autoridades decomisaron alrededor de 5 mil cartuchos útiles de distintos calibres y diversas piezas para armas.
El conductor fue identificado como una persona legalmente impedida para portar armas de fuego, por lo que fue arrestado en el lugar. Las investigaciones apuntan a que el arsenal tendría como destino final territorio mexicano.
El Departamento de Seguridad Pública de Arizona informó que este decomiso forma parte de los operativos permanentes para combatir el tráfico ilegal de armas, drogas y personas, así como para frenar actividades relacionadas con organizaciones criminales transnacionales.