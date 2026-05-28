Más de 40 días de lluvia en frontera Sonora-Arizona, prevé reporte climático de EU

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Un reporte climático de Estados Unidos prevé más de 40 días de precipitaciones en la región fronteriza entre Sonora y Arizona, además de un posible inicio anticipado del Monzón de Norteamérica

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 28/05/2026 01:14 PM.
En Arizona y editada el 28/05/2026 01:19 PM.