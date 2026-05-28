Más de 40 días de lluvia en frontera Sonora-Arizona, prevé reporte climático de EU

A partir del 15 de junio y hasta finales del mes de septiembre, la probabilidad de precipitaciones para la zona fronteriza entre Sonora y Arizona se encuentra por encima del promedio, de acuerdo con el último reporte sobre el conocido como “Monzón de Norteamérica” que generó el Sistema Nacional de Vigilancia Climática de los Estados Unidos.
De acuerdo con este documento titulado “Perspectiva del Monzón 2026 para Arizona”, durante el 2025, este fenómeno dejó precipitaciones por encima de lo normal en el norte, centro y sur del vecino estado, donde se incluyen ciudades como Phoenix y Flagstaff; sin embargo, para el sur, en específico de Tucson hacia la línea fronteriza, se tuvo relativamente poca actividad, sin contar hechos aislados en el sureste de esta delimitación.
Asimismo, según el informe, existen varios factores que pueden asegurar una temporada de lluvias periódicas y abundantes, siendo uno de ellos las condiciones de sequía que prevalecen en la mayoría de Arizona, incluso en algunos casos cayendo dentro de la clasificación de sequía extrema, del mes de febrero hasta el 19 de mayo de 2026, día de cierre para este informe.
Tomando en cuenta los datos analizados desde 1991 al 2025, la oficina mencionó que, por lo mínimo, las lluvias dejarán precipitaciones de entre 2 a 16 pulgadas (50.8 a 406.4 milímetros) del vital líquido, sobre todo en las partes altas del estado, junto a las conocidas como White Mountains y en la frontera internacional desde Douglas y hasta Nogales, tocando el fenómeno de manera importante también a la ciudad de Tucson, Show Low, Prescott y Safford.
El informe detalla que esta temporada, las zonas bajas tendrán de 10 a 20 días de precipitaciones; sin embargo, para las partes altas, en donde se incluye Nogales, las gráficas pronostican más de 40 días con lluvias durante la temporada, ya que existe un 90% de probabilidad de que durante el monzón se desarrolle el fenómeno de “El Niño”, el cual aportará mayor humedad a la atmósfera.
Sin embargo, no todo es positivo dentro del reporte, ya que así como el promedio de lluvias se encontrará, según las predicciones, por encima de lo normal, el calor también tendrá un papel predominante en el sur de Arizona y norte de Sonora, sobre todo para los meses de julio, agosto y septiembre.
Para terminar, aún existen varios factores que pueden afectar los datos presentados, sobre todo la cantidad de ráfagas de viento que puedan presentarse durante las próximas semanas; aunque, a pesar de esto, los modelos muestran que el monzón de este 2026 podría iniciar antes de lo acostumbrado, es decir, en la primera quincena del mes de junio.