Casino Del Sol en el Top 10 de casinos en Arizona

El reconocido complejo turístico y de entretenimiento Casino Del Sol fue incluido entre los 10 mejores casinos de Arizona en la edición 2026 de “Ranking Arizona”, convirtiéndose además en el único casino de Tucson que logró aparecer en esta prestigiosa clasificación estatal.
El listado es publicado anualmente por AZ Big Media y es considerado uno de los sondeos empresariales más importantes de Arizona, ya que los resultados se determinan completamente mediante votación del público, quienes responden a una sola pregunta: ¿con quién recomendaría hacer negocios?
La distinción refleja la preferencia y fidelidad de los visitantes hacia Casino Del Sol, así como el respaldo de la comunidad del sur de Arizona. Amanda Lomayesva, directora ejecutiva interina del recinto, aseguró que este reconocimiento representa un importante orgullo para todo el equipo de trabajo.
Ser reconocidos por las personas a quienes servimos es el mayor cumplido que podemos recibir. Ser el único casino de Tucson en esta lista habla de la conexión que nuestros visitantes tienen con esta propiedad, expresó.
La lista completa de Ranking Arizona 2026 ya se encuentra disponible en sus ediciones impresa y digital a través de AZ Big Media.