Casino Del Sol en el Top 10 de casinos en Arizona

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El complejo turístico y de entretenimiento fue reconocido entre los mejores casinos del estado y se convirtió en el único establecimiento de Tucson incluido en la prestigiosa clasificación elaborada por votación del público

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/06/2026 03:00 PM.
En Arizona y editada el 02/06/2026 03:23 PM.