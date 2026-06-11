Aseguran vehículo ligado al tráfico de migrantes y decomisan armas en la frontera Sonora-Arizona

Un vehículo que transportaba inmigrantes ilegales hacia los Estados Unidos por terreno desértico fue localizado por autoridades norteamericanas quienes en coordinación con elementos de la Defensa lograron asegurarlo del lado mexicano.
Se informó que dentro de la vagoneta fueron asegurados dos armas largas, cartuchos útiles y diferentes narcóticos.
Fue gracias al intercambio de información entre la Unidad de Enlace Internacional de la Estación Three Points en Arizona y de la Defensa en Sonora, que se detuvo este peligroso intento de contrabando.
La US Border Patrol compartió que tras recibir inteligencia sobre una camioneta Chevrolet Tahoe de color negro sospechosa de transportar inmigrantes ilegales, informaron a sus socios internacionales que realizaron patrullajes coordinados y localizaron el vehículo.
Detallaron que cuando el conductor huyó, el equipo lo rastreó en terreno escarpado. La búsqueda llevó a la incautación de dos rifles AK-47, municiones, presuntos narcóticos, binoculares, radios y otros suministros utilizados para actividades ilegales en la frontera.