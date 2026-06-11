Aseguran vehículo ligado al tráfico de migrantes y decomisan armas en la frontera Sonora-Arizona

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Autoridades estadounidenses y elementos de la Defensa coordinaron un operativo que permitió localizar una camioneta utilizada presuntamente para el traslado ilegal de personas hacia Estados Unidos

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 11/06/2026 04:14 PM.
En Arizona y editada el 11/06/2026 04:42 PM.