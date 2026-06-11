Detienen a mexicano que ocultaba a 11 migrantes entre cargamento de zanahorias en Arizona

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Agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron a los indocumentados escondidos entre tarimas de mercancía durante una inspección cerca de Nogales, Arizona

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 11/06/2026 04:42 PM.
En Arizona y editada el 11/06/2026 04:52 PM.