Detienen a mexicano que ocultaba a 11 migrantes entre cargamento de zanahorias en Arizona

Un conductor mexicano fue detenido por las autoridades norteamericanas al ser descubierto cuando transportaba a inmigrantes entre su carga de zanahorias al cruzar por esta frontera hacia Arizona.
De acuerdo con la información compartida por la US Border Patrol, agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Tucson, en colaboración con Investigaciones de Seguridad Nacional, interceptaron un tractocamión cerca de Nogales, Arizona.
Al revisar el interior de la caja de carga del tráiler localizaron y rescataron a 11 inmigrantes indocumentados que viajaban ocultos entre tarimas con costales con zanahorias, como se aprecia en las imágenes compartidas.
Se informó que el conductor de dicho camión, un ciudadano mexicano que se encontraba en el país con visa de turista, enfrenta cargos por tráfico de personas y violaciones a las leyes de transporte de mercancía.