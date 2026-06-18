Indígenas de Arizona demandan al gobierno de EE. UU. por nuevo tramo del muro

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La nación indígena Tohono O'odham, que comparte más de mil kilómetros de frontera con México, presentó una demanda federal contra el gobierno de Donald Trump por la construcción del muro en su territorio. La acción legal alega violaciones a derechos soberanos, apropiación ilegal de tierras y daño a sitios sagrados, mientras la tribu señala que la migración ha disminuido un 90 % en sus tierras.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 08:40 AM.
En Arizona y editada el 18/06/2026 09:20 AM.