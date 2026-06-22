Aseguran 43 mil cartuchos en cruce fronterizo de Nogales, Arizona

Autoridades norteamericanas lograron el aseguramiento de 43 mil cartuchos útiles para armas de fuego que conductores intentaron cruzar a México por caritas de Nogales, Arizona.
De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) los cartuchos son parte de dos aseguramientos realizados el mismo día en el puerto de entrada Mariposa.
De acuerdo con información del CBP, en el primer caso durante una inspección fueron localizadas 40 cajas con aproximadamente 15 mil cartuchos, mientras que en un segundo caso se detectaron 44 cajas con cerca de 28 mil cartuchos calibre 7.62x39.
En total, las autoridades reportaron el aseguramiento de alrededor de 43 mil cartuchos. CBP indicó que tanto los cartuchos como los vehículos involucrados fueron retenidos por las autoridades para continuar con las investigaciones correspondientes.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, señaló que este tipo de aseguramientos contribuyen a reducir el flujo de armamento y a debilitar la capacidad operativa de organizaciones criminales.
Cabe mencionar que dichas autoridades no dieron a conocer mayores datos sobre las incautaciones, cantidad o la identidad de personas relacionadas y detenidas.