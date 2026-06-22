Aseguran 43 mil cartuchos en cruce fronterizo de Nogales, Arizona

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Autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection) decomisaron alrededor de 43 mil cartuchos útiles en el puerto de entrada Mariposa, en Nogales, durante dos inspecciones realizadas el mismo día

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 22/06/2026 03:56 PM.
En Arizona y editada el 22/06/2026 04:00 PM.