Preparan histórico festejo por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos

Con el propósito de conmemorar el 250.º aniversario de la Independencia de los Estados Unidos, autoridades de Nogales, Arizona, preparan para el próximo 4 de julio un desfile conmemorativo y espectáculo de fuegos artificiales que promete reunir a las poblaciones de ambos Nogales en una histórica celebración de orgullo nacional.
El comité organizador anunció que al momento se han recibido alrededor de 20 aplicaciones de participación, las cuales permiten participar a 3 vehículos de diversas agrupaciones, escuelas, empresas y colectivos comunitarios interesados en formar parte de este magno evento que marcará un hito en la ciudad vecina, el cual iniciará en punto de las 11:15 a. m. en la calle Nelson, hacia Morley.
Para garantizar el orden, el dinamismo y la fluidez a lo largo del recorrido, las bases de la convocatoria establecen un límite estricto para tener una distribución equitativa de los espacios y que todos los que lo deseen puedan participar de esta importante fecha en la vida del país del norte.
Los encargados de la logística explicaron que este importante aniversario representa una oportunidad única para celebrar la historia común y estrechar los lazos de la comunidad fronteriza a través de una exhibición civil organizada, atractiva y con un fuerte sentido de pertenencia colectiva.
Por la noche, en el parque recreativo de la calle Hohokam, la música y la comida iniciarán desde las 4:00 p. m. y, en punto de las 8:00 de la noche, se dirigirán mensajes a los asistentes sobre la fecha importante por parte de representantes encabezados por el mayor Jorge Maldonado, seguidos por un espectáculo de 30 minutos de fuegos artificiales y el cierre con música de los Nawdy Dawgs en punto de las 9:15 p. m. para terminar las actividades alrededor de las 10:30 p. m.