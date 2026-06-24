Preparan histórico festejo por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos

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Autoridades y organizadores alistan un desfile conmemorativo y un espectáculo de fuegos artificiales para el próximo 4 de julio, con actividades que buscan reunir a las comunidades de ambos Nogales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 24/06/2026 11:55 AM.
En Arizona y editada el 24/06/2026 12:00 PM.