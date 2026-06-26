Casino Del Sol celebrará 32 años con concierto, fuegos artificiales y actividades especiales

El próximo 3 de julio, Casino Del Sol celebrará su aniversario 32 como uno de los principales destinos de entretenimiento de la región. Durante este mes, el resort invita a toda la comunidad del sur de Arizona a conmemorar este legado con una semana de actividades que reflejan todo lo que representa: entretenimiento de clase mundial, una cálida bienvenida para la comunidad y el orgullo por una tradición construida desde sus cimientos.
Lo que comenzó en 1982 como una sala de bingo se ha convertido en el resort integral más importante del sur de Arizona, y esta celebración de aniversario rinde homenaje a ese extraordinario recorrido.
Casino Del Sol iluminará el cielo de Tucson con su tradicional espectáculo gratuito de fuegos artificiales, abierto a toda la comunidad. Esta tradición anual representa el regalo de Casino Del Sol para el sur de Arizona: una brillante celebración de la historia compartida y de un futuro prometedor.
Los íconos del R&B, reconocidos por éxitos como “In My Bed”, “Beautiful Mess” y “Never Make a Promise”, llegarán al escenario al aire libre del AVA Amphitheater para ofrecer una noche inolvidable.
Dru Hill marcó a toda una generación con su estilo y armonías vocales, y ahora el AVA Amphitheater será el escenario perfecto para rendir homenaje a ese legado bajo las estrellas del desierto.
Los detalles sobre la mecánica, requisitos de participación y premios serán dados a conocer próximamente. La invitación es mantenerse informado a través de www.casinodelsol.com y de las redes sociales oficiales de Casino Del Sol para conocer la información antes que nadie.
Treinta y dos años representan un logro que pertenece a todos: a nuestros colaboradores, a nuestros huéspedes y a la comunidad Pascua Yaqui, cuya visión y determinación hicieron posible este resort, expresó Amanda Sampson Lomayesva, directora ejecutiva interina de Casino del Sol.
Este mes de julio celebramos no solo lo que hemos construido, sino también con quién lo hemos construido. Nos enorgullece recibir a toda la comunidad del sur de Arizona para compartir este momento, agregó.
Este mes de julio celebramos no solo lo que hemos construido, sino también con quién lo hemos construido. Nos enorgullece recibir a toda la comunidad del sur de Arizona para compartir este momento, agregó.
Cada visita confirma por qué Casino Del Sol ha sido elegido como el Mejor Casino de Arizona por los lectores del Arizona Daily Star durante nueve años consecutivos, además de haber sido distinguido como el Mejor Resort de Arizona en 2024.