Casino Del Sol celebrará 32 años con concierto, fuegos artificiales y actividades especiales

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El resort conmemorará su aniversario el próximo 3 de julio con una semana de festejos que incluirá un espectáculo gratuito de fuegos artificiales, la presentación de Dru Hill y promociones para sus visitantes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/06/2026 12:01 PM.
En Arizona y editada el 26/06/2026 12:08 PM.