Detienen a nogalense acusado de 12 cargos como 'capo de la guerra'; enfrenta cadena perpetua

...

Jorge Luis Castro Mercado fue arrestado por agentes federales en la frontera y enfrenta una acusación que incluye operar una empresa criminal continua, delito que podría derivar en cadena perpetua si es declarado culpable

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 26/06/2026 11:28 AM.
En Arizona y editada el 26/06/2026 11:38 AM.