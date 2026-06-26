Detienen a nogalense acusado de 12 cargos como 'capo de la guerra'; enfrenta cadena perpetua

Un nogalense fue detenido por autoridades federales de los Estados Unidos y acusado de 12 cargos federales con la denominación “capo de la guerra”, que obliga enfrentar cadena perpetua según la investigación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
De acuerdo con un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito de Arizona, se trata de Jorge Luis Castro Mercado, de 51 años, de Nogales, Sonora, México, quien fue arrestado a principios de junio por agentes especiales de Nogales, Arizona, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) mientras intentaba cruzar la frontera hacia Estados Unidos desde México.
Según las autoridades estadounidenses, Castro Mercado enfrenta cargos federales relacionados con el tráfico de drogas a partir de una acusación formal en marzo. Se informó que el pasado 11 de marzo, un gran jurado federal en Tucson emitió una acusación de 12 cargos contra el detenido.
Los cargos son operar una empresa criminal continua; conspiración para distribuir fentanilo y metanfetamina; conspiración para importar fentanilo y metanfetamina; conspiración para blanquear instrumentos monetarios; tres cargos de posesión con intención de distribuir fentanilo, auxilio y complicidad; tres cargos de importación de fentanilo; posesión con intención de distribuir metanfetamina, ayuda y encubrimiento, e importación de metanfetamina.
Las acusaciones alegan que Castro Mercado fue uno de los principales líderes de una empresa de tráfico de drogas que implicaba la importación y distribución de drogas peligrosas a Estados Unidos desde México. La ley que prohíbe la operación de una empresa criminal continua se conoce como el estatuto del “capo de la guerra”. Según se acusa, este delito conlleva una pena obligatoria de cadena perpetua.
Esta investigación forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) establecida por la Orden Ejecutiva 14159, Protección del Pueblo Estadounidense contra la Invasión.
El HSTF es una asociación de todo el gobierno dedicada a eliminar cárteles criminales, bandas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y tráfico de personas que operan en Estados Unidos y en el extranjero.
Una acusación formal es una acusación de conducta delictiva. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.