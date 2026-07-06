Nogales, Arizona, celebra el Día de la Independencia con desfile y fuegos artificiales

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Cientos de familias participaron en los festejos del 4 de julio, que incluyeron un desfile, actividades en el Turley Park, música en vivo y un espectáculo pirotécnico que reunió a residentes y visitantes de ambos lados de la frontera

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 06/07/2026 12:02 PM.
En Arizona y editada el 06/07/2026 12:06 PM.