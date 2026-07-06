Nogales, Arizona, celebra el Día de la Independencia con desfile y fuegos artificiales

El orgullo comunitario encendió el espíritu festivo en Nogales, Arizona, durante la celebración del Día de la Independencia en el vecino municipio, en donde cientos de familias se volcaron a las calles para ser parte de una de las tradiciones más importantes del país del norte, con actividades que reafirmaron la unidad y la alegría de los residentes de la región.
Los festejos dieron inicio de manera formal bajo el intenso sol del mediodía del sábado, cuando el tradicional desfile conmemorativo recorrió las principales avenidas de la ciudad, con carros alegóricos decorados, banderas y la participación de diversas organizaciones ciudadanas, en donde los contingentes llenaron las calles de color, aplausos y ambiente familias, que puso en marcha las festividades del 4 de julio.
Por la tarde, la celebración se trasladó al Turley Park, un espacio que se convirtió en el epicentro de la convivencia comunitaria gracias a la música en vivo, puestos de comida y actividades para los más pequeños, por lo que el evento masivo no solo reunió a residentes locales, sino también a visitantes del lado mexicano que cruzaron la frontera para compartir esta tradicional verbena popular en un ambiente seguro y de hermandad.
Le quiero dar las gracias a todas las bandas, puros locales, puras bandas de aquí de Nogales. Le quiero dar las gracias por estar aquí. A todos, a todas las vendimias que hicieron, a todos los patrocinadores, a todos los vendedores, a todos los sponsors. Mi corazón sale a ustedes, gracias. Gracias, porque la comunidad lo está disfrutando. Toda la comunidad lo está divirtiéndose y esto es para ustedes. Le quiero dar las gracias por estar aquí, manifestó el Alcalde Jorge Maldonado.