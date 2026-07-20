Identifican a hombre hallado sin vida en el río Santa Cruz tras intensas lluvias en Arizona

Autoridades de Arizona identificaron el cuerpo de una de las tres personas que fueron localizadas y rescatadas por cuerpos de rescate sobre el río Santa Cruz en Arizona.
Se informó que se trató de un hombre con discapacidad del desarrollo que murió arrastrado por la corriente tras las lluvias registradas recientemente.
La víctima fue identificada como Ernesto Ojeda, de 29 años, su cuerpo fue localizado durante operativos de búsqueda de autoridades y cuerpos de rescate de ambos Nogales la tarde del pasado sábado 18 de julio, en el río Santa Cruz, cerca del intercambio de las autopistas I-10 e I-19, en Arizona.
De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Pima (PCSD), familiares habían reportado a Ojeda como desaparecido el 17 de julio, indicando que el hombre había estado cerca del arroyo Julian Wash, en donde los niveles de agua aumentaron debido a las precipitaciones constantes.
Las autoridades informaron que Ojeda tenía una discapacidad del desarrollo y que su capacidad cognitiva era equivalente aproximadamente a la de un niño de 10 años.