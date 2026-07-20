Identifican a hombre hallado sin vida en el río Santa Cruz tras intensas lluvias en Arizona

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Autoridades del condado de Pima confirmaron que la víctima localizada durante un operativo de búsqueda corresponde a Ernesto Ojeda, de 29 años, quien fue reportado como desaparecido tras ser arrastrado por la corriente durante las recientes tormentas en el sur de Arizona

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 20/07/2026 04:39 PM.
En Arizona y editada el 20/07/2026 04:51 PM.