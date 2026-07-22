Así sucedió el arrastre de una patrulla en Nogales, Arizona; suspenden a oficial

Una patrulla del Departamento de Policía de Nogales, Arizona, fue arrastrada por la corriente de un canal de control de inundaciones luego de quedar atascada durante un operativo de búsqueda realizado la tarde del sábado. Ningún oficial resultó lesionado.
De acuerdo con la corporación, alrededor de la 1:13 de la tarde se recibió el reporte de que una mujer adulta presuntamente había sido arrastrada por un canal pluvial en Nogales, Sonora, por lo que elementos policiacos se movilizaron a distintos puntos de observación a lo largo del cauce para tratar de localizarla.
Al arribar al sitio, los agentes encontraron que el canal se encontraba prácticamente seco y sin flujo de agua, por lo que, tras realizar las primeras verificaciones, determinaron que el reporte era infundado.
Como parte del operativo, el oficial Manuel Stimans ingresó con una patrulla al canal a través del acceso ubicado junto al puente Holbrook, cerca del cruce de North Bankard Avenue y North Morley Avenue, para efectuar recorridos de seguridad. Sin embargo, el vehículo oficial quedó atorado en arena y lodo.
Mientras otros elementos se preparaban para liberar la unidad, fueron alertados sobre la llegada repentina de una fuerte corriente de agua que avanzaba por el canal.
Ante el riesgo, los oficiales suspendieron de inmediato las maniobras y evacuaron la zona de forma segura. Minutos después, el agua alcanzó la patrulla y la arrastró varios metros corriente abajo.
La unidad terminó detenida a la altura de North Hohokam Drive, cerca de la entrada de la estación de transferencia de residuos. La patrulla fue recuperada el domingo con apoyo de las autoridades correspondientes.
El Departamento de Seguridad Pública de Arizona acudió al lugar para documentar el incidente.
La Policía de Nogales informó que, conforme a sus protocolos, inició una investigación administrativa sobre lo ocurrido. Debido a que el oficial Manuel Stimans estuvo directamente involucrado en el incidente, fue colocado en suspensión administrativa mientras concluye la revisión del caso.
La corporación aclaró que esta medida forma parte del procedimiento habitual y no representa una sanción disciplinaria ni implica que exista alguna determinación de responsabilidad. Añadió que dará a conocer más información una vez que concluya la investigación.