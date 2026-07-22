Así sucedió el arrastre de una patrulla en Nogales, Arizona; suspenden a oficial

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La unidad quedó atascada en un canal de control de inundaciones durante un operativo de búsqueda y fue arrastrada por una creciente repentina. Ningún agente resultó lesionado, mientras la corporación inició una investigación administrativa

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/07/2026 01:49 PM.
En Arizona y editada el 22/07/2026 01:55 PM.