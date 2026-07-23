Inician consultas públicas para la renovación de la garita DeConcini en Nogales

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Autoridades federales de Estados Unidos presentaron el proyecto preliminar de modernización del puerto fronterizo Dennis DeConcini y escucharon las inquietudes de residentes sobre el impacto urbano, el comercio y la movilidad. El diseño aún podrá modificarse antes del inicio de la obra

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 23/07/2026 03:29 PM.
En Arizona y editada el 23/07/2026 03:33 PM.