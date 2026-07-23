Inician consultas públicas para la renovación de la garita DeConcini en Nogales

El primero de por lo menos tres acercamientos para socializar lo que será la renovación de la garita Dennis DeConcini, se realizó este miércoles en las instalaciones del centro recreativo de Nogales, Arizona, en un esfuerzo público que busca principalmente informar a los ciudadanos, sobre las etapas que se realizarán, el mapa de tiempo que busca seguirse y uno de los más importantes, la propuesta de diseño del sitio, la cual de acuerdo con las autoridades es probable sufra cambios, desde este momento hasta que se comience con la construcción en los próximos años.
Joshua Rubin, presidente de la Autoridad del Puerto del Condado Santa Cruz, mencionó que esta sesión que es realizada por la oficina de la Administración General de Servicios (GSA) del gobierno federal de los Estados Unidos, además de que puso en contexto del porque es necesaria la renovación para mejorar el intercambio comercial y la seguridad de los que utilizan este puerto de entrada, también sirvió como espacio precisamente para recibir y aclarar preguntas, además de sugerencias de temas, que tal vez puedan escaparse en el apartado comunitario, por lo que consideró integral esta participación.
Pues el punto aquí es que en todo lo que veas atrás de mí hay dos diferentes mapas que quiero enfocarme más en propósito. Hay uno que dice que es el diseño del footprint del puerto, que es lo que podría ser afectado, que no lleva nada de nombres, nada, nomás es una cajita amarilla. Eso lo que nos diga es oye, esta área va a estar impactado. Después hay otro mapa que es la idea conceptual. Eso va a cambiar como unos 50 veces hasta que ya tenemos un diseño final, mencionó Rubin.
Estas aportaciones comunitarias, tanto de ciudadanos locales como de representantes de Nogales, Sonora, permitieron a la Autoridad del Puerto, documentar quejas y peticiones específicas, lo cual puede llevarse a las reuniones privadas, para exigir barreras de sonido o ajuste de luz, buscando que la modernización beneficie a la comunidad y no se enfoque únicamente en las agencias de seguridad.
Es el punto de esta junta, es escuchar afuera de no quiero el puerto, es escuchar las cosas que pueden ser mejor para el diseño del puerto, que es el beneficio para toda la comunidad y no nada más enfocado en CBP, comentó.