Modernización de garita DeConcini atraerá inversiones y fortalecerá el comercio: David Ruiz

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El virtual candidato a la alcaldía de Nogales, Arizona, afirmó que la renovación de la garita Dennis DeConcini y el cruce de Morley representa una oportunidad histórica para impulsar la inversión privada, modernizar el centro histórico y atraer más turismo a la ciudad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 23/07/2026 03:54 PM.
En Arizona y editada el 23/07/2026 03:58 PM.