Modernización de garita DeConcini atraerá inversiones y fortalecerá el comercio: David Ruiz

La inyección de capital federal para la modernización de la garita Dennis DeConcini y también el punto de cruce de la calle Morley, representa una oportunidad histórica para atraer inversiones privada, con la intención de que esto reactive el comercio a lo largo del centro histórico de Nogales, Arizona.
Así lo consideró David Ruiz, ganador de la elección primaria para alcalde de Nogales, Arizona, tras evaluar el avance en el proyecto de renovación por lo que explicó que los estudios ambientales actuales, incluso contemplan pasos necesarios para garantizar la factibilidad del proyecto que buscan transforme la economía local.
“Cuando se haga con el favor de Dios y se hace, pues va a ser un edificio nuevo, va a haber calles nuevas y va a haber oportunidad de que vengan a invertir dinero aquí en la Morley. Para hacer los edificios viejos modernos, para traer más turismo. O sea, hay que ver lo positivo de que va a traer esto, mencionó Ruiz.
Yo le digo aquí que compren en Nogales primero. Si no lo pueden encontrar en Nogales, que vayan a Tucson. Está bien. Pero hay que dejar el dinero local, porque la ciudad vive de los impuestos. Y eso es lo que nos da el dinero. Hay que empezar aquí, en Nogales. Si ya no hay en Nogales, pues a salir fuera de Nogales. Pero es algo que se necesita para el futuro, para mejorar y para sacar a Nogales adelante, consideró.