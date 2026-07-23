Piden participar en consultas para modernización de garita DeConcini en Nogales

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La presidenta de la Cámara de Comercio del Condado Santa Cruz, Olivia Ainza Kramer, llamó a residentes y comerciantes a involucrarse en el proyecto de renovación de la garita Dennis DeConcini para expresar dudas, propuestas y reducir la incertidumbre sobre la obra

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 23/07/2026 03:48 PM.
En Arizona y editada el 23/07/2026 03:52 PM.