Piden participar en consultas para modernización de garita DeConcini en Nogales

Posicionar a la región fronteriza en un nivel competitivo de corredores comerciales de California y Texas, es la meta a largo plazo de la modernización de la garita Dennis DeConcini, un proceso que exige total trasparencia para evitar la incertidumbre quite el sueño a la comunidad.
Durante la primera sesión pública sobre la renovación de la garita Dennis DeConcini, Olivia Ainza Kramer, presidenta de la Cámara de Comercio del Condado Santa Cruz, hizo un llamado a los residentes y comerciales a que se involucren desde esta fase inicial para aclarar ante las instancias correspondientes, cualquier duda y alzar la voz con sus comentarios.
Lo que menos se pretende es que la gente no pueda dormir por tener toda esa incertidumbre. Entonces esto va, como les digo, por etapas, es muy importante que se acerquen, que participen y que hagan saber su voz, que alcen su voz, que den sus dudas, que den sus comentarios para poder que sea satisfacción y calma para ellos, mencionó la presidenta.
Definitivamente, sería algo, un logro muy grande, no solo para Nogales, Arizona, pero pienso yo que también Nogales, Sonora y los dos estados, ya estuviéramos compitiendo con lo que viene siendo California, con lo que viene siendo Texas, necesitamos ponernos en el mapa, indicó.