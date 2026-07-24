Elecciones primarias definen el rumbo político del condado Santa Cruz

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Con una participación del 22.83% del padrón electoral, los votantes eligieron a los candidatos que representarán a sus partidos en los comicios generales de noviembre para distintos cargos públicos

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 24/07/2026 05:19 PM.
En Arizona y editada el 24/07/2026 05:22 PM.