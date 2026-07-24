Elecciones primarias definen el rumbo político del condado Santa Cruz

El panorama político de la región fronteriza de Arizona, tomo rumbo con la participación de los ciudadanos que acudieron a las urnas en el condado Santa Cruz, por lo que esta jornada cívica no solo reflejó el interés de la comunidad por definir a sus próximos representantes, sino que también estableció las bases competitivas para los próximos años de administración pública.
Con un total de 7,465 votos emitidos, los ciudadanos definieron contiendas en algunos puntos cerradas, que han mantenido la expectativa electoral, por lo que, con la emisión de los resultados preliminares de estas elecciones, contaron con una participación de los registrados de un 22.83% a nivel general, marcando el futuro de las decisiones políticas locales.
En el sistema electoral de los Estados Unidos, estas elecciones primarias sirven para que los votantes seleccionen a los candidatos oficiales que representarán a sus respectivos partidos, por lo que quienes resulten ganadores de esta fase inicial, avanzan a las elecciones generales, donde se enfrentar directamente de las otras fuerzas políticas para decidir de manera definitiva quien ocupará el cargo público.
Una de las contiendas más reñidas se registró por la alcaldía de Nogales, donde David Ruiz se posiciona a la cabeza con 862 votos, seguido por Jorge Maldonado con 769 y Arturo Garino con 763 sufragios. Mientras por los lugares del consejo de la ciudad, Louie Parra lideró las preferencias con 1,525 votos, acompañado por “Joe” José Díaz con 1,368 y John Doyle con 1,070 respaldos.
En el ámbito legislativo, la competencia demócrata por la cámara de representantes del distrito 21 mostró el apoyo para Consuelo Hernández, quien obtuvo 2,651 votos, mientras que fue seguida de cerca por Maritza Higuera con 2,496, así mismo por el lado republicano para el mismo distrito Christopher Kibbey logro 1,118 votos en su respectiva contienda.
Estos resultados preliminares marcan el inicio del camino hacia los comicios generales, mostrando a algunos de los lideres que podrán verse en las boletas en la votación general del próximo mes de noviembre.