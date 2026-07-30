Santa Cruz avanza en proyecto hídrico; reparaciones del arroyo Nogales superan los 30 mdd

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Autoridades del condado se reunieron con la congresista Adelita Grijalva para revisar los desafíos de la infraestructura hídrica y avanzar en la obtención de recursos federales. El proyecto ya contempla una autorización inicial de 10 millones de dólares dentro de la Ley de Desarrollo de Recursos Hídricos de 2026

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 30/07/2026 04:51 PM.
En Arizona y editada el 30/07/2026 04:53 PM.