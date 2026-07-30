Santa Cruz avanza en proyecto hídrico; reparaciones del arroyo Nogales superan los 30 mdd

El condado de Santa Cruz avanza en su proyecto de infraestructura hídrica y continúa presionando para obtener apoyo federal, informan que las reparaciones y mejoras del Arroyo de Nogales, Arizona superan los 30 millones de dólares.
Miembros de la Junta de Supervisores del Condado de Santa Cruz se reunieron el pasado lunes 27 de julio con la representante estadounidense Adelita Grijalva y funcionarios de la ciudad de Nogales para recorrer el arroyo de Nogales y debatir los desafíos actuales de la infraestructura hídrica de la región.
La discusión incluyó aguas residuales y caudales pluviales adicionales procedentes de Nogales, Sonora, México que contribuyen a los desafíos dentro del cauce, así como la inversión significativa necesaria para reparar y mejorar esta infraestructura crítica.
El proyecto fue presentado por el condado de Santa Cruz a los senadores estadounidenses Mark Kelly y Rubén Gallego tras la defensa de la Junta de Supervisores durante reuniones en Washington, D.C. La acción del comité refleja esos esfuerzos y supone un hito importante para asegurar futuras inversiones federales en infraestructuras de agua y aguas residuales que beneficiarán a la comunidad de Nogales y a los residentes de todo el condado de Santa Cruz.
El condado de Santa Cruz ha alcanzado un hito importante en su esfuerzo por asegurar el apoyo federal para infraestructuras críticas de agua y aguas residuales. El Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas (EPW) del Senado de los Estados Unidos ha incluido la autorización para 10 millones de dólares para el proyecto de infraestructura de agua y aguas residuales del condado en la Ley de Desarrollo de Recursos Hídricos (WRDA) del Senado de 2026.
Aunque esto representa un avance importante, aún se necesitará apoyo y financiación federal adicional para abordar los desafíos más amplios de infraestructura de la región, incluyendo las reparaciones estimadas de más de 30 millones de dólares necesarias para el Nogales Wash.