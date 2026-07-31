Aumentan 62% los intentos de cruce ilegal hacia Estados Unidos en un año

Entre junio de 2025 y junio de 2026, los intentos de cruce de personas hacia los Estados Unidos de manera ilegal, se incrementaron en un 62% posicionándose en 12,901, estadística que había continuado en número a la baja desde febrero del 2025, a un mes del inicio de la actual administración federal encabezada por Donald J. Trump.
De acuerdo con las estadísticas recopiladas del sitio de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y la página USAFACTS.ORG, los intentos habían tenido un descenso inicialmente por la emergencia sanitaria del COVID-19 en el inicio de 2020, sin embargo, para mayo de 2023, habían alcanzado incrementos históricos, de alrededor de 200 mil detenciones mensuales, para tener su punto más alto en diciembre de 2024, con 301,981 personas localizadas.
La caída dramática, se dio entre enero y febrero de 2025, cuando dé según las cifras de la propia agencia, se pasó de tener 96,033 detenciones a 11,710 en un periodo de un mes, cifra que se había mantenido a la baja, cayendo hasta 7,822 en julio de ese mismo año, sin embargo, en 2026, la cifra de manera gradual ha venido al alza, con promedios que si bien no alcanzar aquellos índices históricos, muestran un crecimiento constante en los intentos de cruces.
Los números muestran que el pico o incremento más considerable durante este periodo, se dio precisamente en el mes de junio de 2026, tomando en cuenta que, en 2025, se tuvieron solo 9,300 arrestos, es decir 3,601 individuos más detenidos en su intento de internarse al país del norte, lo que demuestra que a pesar de los discursos por parte de las autoridades estadounidenses, el interés por cruzar la frontera sin documentos, se encuentra en crecimiento, esto sin importar las altas temperaturas.
Otro de los comportamientos que han visto un cambio en estos meses, ha sido que, en años anteriores, las personas en núcleos familiares, equiparaban el número de individuos que intentaban el cruce en solitario, sin embargo, en este 2026, son por mucho los migrantes solos, quienes lideran la estadística, en un 88.13%, posicionándose en 90,797 por lo que va del año fiscal 2026.
El sector Tucson, ocupa el segundo lugar en donde se realizan mayor número de detenciones de personas intentando cruzar de manera ilegal, con más de 2 mil arrestos, superado solamente por la zona de El Paso en la frontera entre Chihuahua y Texas, alcanzando cerca de una quinta parte de las detenciones a nivel nacional, lo que continúa siendo un factor de consideración dentro de la estadística.