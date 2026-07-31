Aumentan 62% los intentos de cruce ilegal hacia Estados Unidos en un año

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Las detenciones de migrantes en la frontera pasaron de 9 mil 300 en junio de 2025 a 12 mil 901 en junio de 2026, reflejando un repunte tras la fuerte caída registrada al inicio de la administración de Donald Trump

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 31/07/2026 03:52 PM.
En Arizona y editada el 31/07/2026 03:55 PM.