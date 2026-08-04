Asegura CBP en Nogales más de 182 mil pastillas de fentanilo ocultas en vehículo

Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en Arizona continúan asegurando cientos de miles de pastillas de fentanilo y otras drogas en la entrada de Nogales, Arizona.
El aseguramiento más reciente dado a conocer se trató de más de 182 mil 500 pastillas de fentanil y aproximadamente cinco libras de este peligroso narcótico en polvo ocultas el cual se introdujo a los Estados Unidos ocultos en un vehículo, procedente de Sonora, informó la dependencia federal.
El aseguramiento fue dado a conocer por el Director Interino del Área del Puerto de Entrada de Nogales, N. Papachoris, a través de su cuenta oficial en la red social X, donde reconoció el trabajo realizado por los oficiales asignados a la frontera entre Sonora y Arizona.
De acuerdo con la publicación oficial, el decomiso ocurrió durante el fin de semana, cuando los agentes de la CBP inspeccionaron un vehículo de un viajero y localizaron el cargamento de droga oculto en un compartimiento en su interior.
Aunque la autoridad no reveló detalles sobre la identidad del conductor, su nacionalidad ni el método utilizado para esconder los narcóticos, confirmó que fueron aseguradas: Más de 182 mil 500 pastillas de fentanil y aproximadamente cinco libras de fentanilo en polvo.
El caso quedó bajo investigación de las autoridades federales estadounidenses.