Asegura CBP en Nogales más de 182 mil pastillas de fentanilo ocultas en vehículo

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Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos localizaron más de 182 mil pastillas de fentanilo y cinco libras del narcótico en polvo ocultas en un automóvil que intentaba ingresar al país

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 04/08/2026 04:12 PM.
En Arizona y editada el 04/08/2026 04:15 PM.