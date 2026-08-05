Invitan a jornada de prevención por crisis de opioides en Nogales, Arizona

Ante los incrementos de casos y el registro de hasta cinco muertes diarias en Arizona a causa de sobredosis de opioides, diversas organizaciones se han unido para acerca información vital y prevenir tragedias, con el objetivo central de educar a la comunidad para identificar síntomas a tiempo y saber cómo acompañara un proceso de recuperación de consumo.
Luis Gaxiola, coordinador de Hope Incorporated, mencionó que, para hacer frente a esta crisis de salud, el próximo 22 de agosto se llevará a cabo un evento gratuito de concientización en el cine Oasis de Nogales, Arizona, en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, en una iniciativa impulsada en conjunto con SOSA, como asociaciones dedicadas al apoyo entre pares.
Aquí en Nogales, hemos visto, uno de los problemas más grandes que hemos visto, ya que desde 2020 es cuando subió mucho, es gente sufriendo con adicción. Hay cinco muertes al día en Arizona, por sobredosis de opioides, que puede ser fentanilo, heroína, pastillas del dolor, indicó Gaxiola.
Durante la jornada explicó se honrará la memoria de las personas que perdieron la vida, se celebrará a quienes se han mantenido sobrios y se brindará orientación especializada sin costo, aunque se recibirán donaciones voluntarias, ya que este esfuerzo busca crea un puente directo entre los especialistas y los hogares que enfrenta esta dura realidad a puerta cerrada.
Si es un familiar, un papá, un hermano, un amigo, una amistad, sea lo que sea, y no sabes cómo poder ayudar a la persona, a tu ser querida que esté sufriendo con adicción, ve al evento, ahí van a ver diferentes organizaciones y todos te pueden guiar, coordinar y ayudar para agarrar los servicios que se ocupan. Y también para educar a la familia de cómo puede apoyar uno a alguien sufriendo con adicción, invitó.