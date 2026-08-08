México y EU refuerzan coordinación para prevenir violencia en la frontera

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Autoridades de ambos países participaron en Nogales en una reunión del Protocolo de Prevención de Violencia Fronteriza para fortalecer el intercambio de información y las estrategias de seguridad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/08/2026 09:18 AM.
En Arizona y editada el 08/08/2026 09:22 AM.