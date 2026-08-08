México y EU refuerzan coordinación para prevenir violencia en la frontera

Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en la región fronteriza, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora participó en la reunión del Protocolo de Prevención de Violencia Fronteriza, donde autoridades de México y Estados Unidos refrendaron su compromiso de mantener el intercambio de información y la cooperación en materia de seguridad y migración.
En el encuentro, realizado en el Consulado de México en Nogales, participaron elementos de la División de Operaciones Fronterizas de la PESP, autoridades de los tres órdenes de gobierno de México, así como representantes de CBP, Border Patrol, U.S. Marshals Service y el alcalde de Nogales, Arizona, Jorge Maldonado.
La directora general del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia del C5i Sonora, Karina Lerma González, destacó que estos espacios de trabajo fortalecen la coordinación operativa entre las instituciones de ambos países y permiten revisar temas relacionados con la prevención de la violencia, la atención de incidentes y las estrategias conjuntas para fortalecer la seguridad en la frontera.
Señaló que estas reuniones binacionales se realizan de manera periódica en puntos estratégicos de la frontera sonorense, como Nogales, San Luis Río Colorado, Sonoyta y Agua Prieta, con el propósito de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y fortalecer la cooperación entre las instituciones participantes.
La SSPC Sonora reafirma su compromiso de impulsar la coordinación binacional, el intercambio de información y el trabajo conjunto para prevenir la violencia, fortalecer la atención de emergencias y brindar mayor seguridad a las familias sonorenses.