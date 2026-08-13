Aumentan muertes de migrantes en el desierto de Arizona; suman 73 en 2026

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El número de cuerpos recuperados en la frontera sur de Estados Unidos aumentó 24% respecto al mismo periodo de 2025, con julio como el mes más letal al registrar 19 fallecimientos

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 13/08/2026 05:08 PM.
En Arizona y editada el 13/08/2026 05:15 PM.