Aumentan muertes de migrantes en el desierto de Arizona; suman 73 en 2026

En lo que va de 2026, se han recuperado 73 cuerpos de migrantes que quedaron tendidos en el desierto de Arizona, lo que representa un incremento del 24 por ciento respecto al mismo periodo del 2025.
Un estudio de la Organización (ONG) Humane Borders, en colaboración con la Oficina del Médico Forense del Condado de Pima, Arizona, reveló que el número de cuerpos recuperados en la frontera sur de Estados Unidos sigue en aumento.
Tan solo en el pasado mes de julio se registraron 19 nuevas muertes de migrantes que se suman a 13 de junio, alcanzando el total de 73 los restos localizados en lo que va de 2026, cifra que ya supera los 59 hallazgos reportados en el mismo periodo del año pasado y se acerca a los 103 registrados en todo 2025.
Organizaciones como Humane Borders mantienen depósitos de agua en el desierto sur de Arizona, para reducir las muertes por deshidratación, aun así, Julio fue el mes más crítico, con 19 muertes en medio del desierto con temperaturas superiores a los 43°C.
El análisis de julio muestra que cinco personas habían muerto hacía menos de un día, dos menos de una semana y cuatro menos de tres meses, tras ser encontrados.
La mayoría de los fallecimientos se atribuyen a deshidratación y exposición a la intemperie, aunque también se registran casos por hipotermia, ahogamiento, traumatismos contundentes o causas desconocidas.
Los restos suelen ser encontrados por voluntarios, agentes de la Patrulla Fronteriza, propietarios de terrenos y excursionistas. En 2025, los propios voluntarios de la ONG localizaron seis conjuntos de restos durante recorridos de reconocimiento.
Del lado mexicano en las zonas desérticas de Nogales, Sonora, personal de la Cruz Roja Mexicana acude constantemente a cañadas y caminos utilizados por migrantes a dejar galones y botellas con agua como parte de los recorridos preventivos en dichas zonas donde realizan constantemente el rescate de migrantes que desisten de continuar con su viaje.
A pesar de que estas acciones representan un peligro en áreas despobladas que suelen estar controladas por el crimen organizado.
Activistas señalan que muchos de los que intentan cruzar la frontera ya habían vivido en los Estados Unidos y buscan regresar tras ser deportados, incluso adultos mayores. Con estas cifras, se refuerza el llamado a atender esta crisis humanitaria y fortalecer la cooperación binacional para proteger la vida de quienes buscan un futuro mejor.
Datos
Desde 1981, se han registrado más de 4,500 muertes de migrantes en esta frontera; más de 1,600 permanecen sin identificar.
La primera semana de agosto de este 2026 la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona presentó cargos penales relacionados con inmigración contra 227 personas. Específicamente, Estados Unidos presentó 84 casos en los que extranjeros reingresaron ilegalmente en Estados Unidos, y también acusó a 123 extranjeros por entrar ilegalmente en Estados Unidos. En su esfuerzo continuo por disuadir la inmigración ilegal, Estados Unidos presentó 16 denuncias contra 20 personas responsables de introducir dentro del Distrito de Arizona a inmigrantes ilegales.