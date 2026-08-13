CBP asegura más de 40 libras de cocaína ocultas en una estufa en garita de Nogales

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Agentes federales localizaron varios paquetes con la droga dentro del sistema de ventilación de una estufa durante la inspección de un vehículo que pretendía ingresar a Estados Unidos desde Sonora

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 13/08/2026 04:08 PM.
En Arizona y editada el 13/08/2026 04:10 PM.