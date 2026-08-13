CBP asegura más de 40 libras de cocaína ocultas en una estufa en garita de Nogales

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aseguraron más de 40 libras de cocaína durante una inspección realizada en una de las garitas de Nogales, Arizona.
De acuerdo con la información compartida por dichas autoridades la droga fue localizada en el vehículo de un viajero, que intentó entrar a los Estados Unidos procedente de Sonora.
Al ser inspeccionar el vehículo los agentes de CBP se dieron cuenta que trasladaba una estufa la cual al ser revisada localizaron ocultó dentro del sistema de ventilación superior varios paquetes con una sustancia granulada.
Las pruebas químicas realizadas confirmaron que se trató del narcótico, el cual fue asegurado en el lugar, de acuerdo con información proporcionada por la agencia estadounidense.
Sobre la identidad de las personas involucradas no se dio a conocer mayor información por tratarse de una investigación federal en curso.