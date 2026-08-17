Decomisan 9 mil pastillas de fentanilo, 40 libras de cocaína y tres armas en Nogales

En al menos tres decomisos recientes en los cruces fronterizos de Nogales, Arizona, fueron asegurados aproximadamente 9 mil pastillas de fentanilo, más de 40 libras de cocaína y tres armas de fuego, de acuerdo con información difundida por la dirección del puerto.
Los aseguramientos fueron dados a conocer en la cuenta oficial en X de la dirección del Puerto de Nogales, encabezada actualmente de manera interina por N. Papachoris, y muestran diferentes métodos utilizados para intentar cruzar drogas hacia Estados Unidos y armamento en dirección a México.
En uno de los casos, oficiales de CBP descubrieron aproximadamente 9 mil pastillas de fentanilo ocultas dentro de los tapetes del piso de un vehículo. La publicación destacó la participación de los oficiales y equipos caninos K9 de CBP en Nogales durante el aseguramiento.
Aunque la publicación compartida por la autoridad no proporciona mayores detalles sobre la persona involucrada o la garita específica donde ocurrió el decomiso, sí confirma que el cargamento fue interceptado en el Puerto de Nogales.
Un segundo aseguramiento ocurrió el 11 de agosto, cuando oficiales fronterizos localizaron más de 40 libras de cocaína, equivalentes a más de 18 kilogramos, dentro del vehículo de una persona que intentaba cruzar por Nogales.
En este caso llamó particularmente la atención el método de ocultamiento: de acuerdo con la información difundida por la dirección del puerto, la droga estaba escondida dentro de un sistema de ventilación superior para estufa transportado en el vehículo.
La cocaína fue detectada y asegurada por los agentes antes de que pudiera ingresar a territorio estadounidense. El tercer caso ocurrió en sentido contrario Oficiales de CBP asignados a operaciones de salida de Estados Unidos interceptaron a un viajero que pretendía ingresar a México llevando armamento.
Durante la inspección fueron aseguradas tres pistolas, cuatro cargadores y una mira láser, según la publicación de la autoridad fronteriza.
Este aseguramiento resulta relevante para la frontera de Nogales, Sonora y Nogales, Arizona, debido a que en esta ocasión la intervención no estuvo relacionada con drogas que pretendían ingresar a Estados Unidos, sino con armas que eran transportadas hacia territorio mexicano.
Los tres casos reflejan las operaciones que CBP mantiene en el Puerto de Entrada de Nogales, tanto para revisar vehículos y personas que ingresan a Estados Unidos como mediante inspecciones de salida hacia México.
La propia agencia federal identifica oficialmente a Nogales, Arizona, como el puerto de entrada número 2604 dentro de su estructura aduanera.
En conjunto, las publicaciones más recientes reportan el aseguramiento de aproximadamente 9 mil pastillas de fentanilo, más de 40 libras de cocaína, tres pistolas, cuatro cargadores y una mira láser.
Las publicaciones proporcionadas por la dirección del Puerto de Nogales no detallan identidades, posibles arrestos, nacionalidades de los involucrados ni el valor estimado de los narcóticos, por lo que esos datos no pueden establecerse a partir de la información difundida hasta ahora.