Decomisan 9 mil pastillas de fentanilo, 40 libras de cocaína y tres armas en Nogales

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Los aseguramientos fueron realizados en recientes operaciones de CBP en los cruces fronterizos de Nogales, Arizona, incluyendo un decomiso de armamento que pretendía ser llevado hacia México

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 17/08/2026 12:53 PM.
En Arizona y editada el 17/08/2026 12:58 PM.