Casino del Sol prepara apertura de Vahi Taa’am con juegos, gastronomía y entretenimiento en Tucson

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La nueva instalación abrirá sus puertas el próximo 15 de noviembre cerca del centro de Tucson y contará con máquinas tragamonedas, juegos de mesa y reconocidos conceptos gastronómicos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/08/2026 02:38 PM.
En Arizona y editada el 18/08/2026 03:06 PM.