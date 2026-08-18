Casino del Sol prepara apertura de Vahi Taa’am con juegos, gastronomía y entretenimiento en Tucson

Casino del Sol avanza en los preparativos para la apertura de su nueva instalación, Vahi Taa’am, cuya gran inauguración está programada para el próximo 15 de noviembre, con una propuesta que combinará juegos, gastronomía y entretenimiento más cerca del centro de Tucson, Arizona.
Durante un recorrido por las instalaciones, representantes del proyecto mostraron parte del interior del nuevo casino, donde algunas áreas y acabados ya se encuentran terminados, mientras que otros espacios continúan en proceso de construcción.
Jessica Savare, directora de Marketing de Casino del Sol, explicó que actualmente existe una intensa coordinación entre las diferentes áreas para cumplir con la fecha prevista de apertura.
Hay mucha planeación y mucho trabajo entre los diferentes departamentos para lograr que el edificio esté completamente listo desde el punto de vista operativo, señaló.
A estas opciones se sumará OP Grill, un concepto de mayor nivel que ofrecerá platillos inspirados en comida tipo pub, incluyendo hamburguesas, cortes de carne y sándwiches, pero con una propuesta más sofisticada.
La intención, explicó Jessica, es acercar al centro de Tucson algunos de los establecimientos favoritos de quienes actualmente visitan Casino del Sol Resort.
Por el momento, Casino del Sol Vahi Taa’am no contará con hotel, aunque existe la posibilidad de incorporarlo posteriormente como parte de una segunda etapa.
En cuanto a espectáculos, la nueva propiedad tampoco tendrá un espacio similar al AVA Amphitheater, debido a que las dimensiones del lugar no permiten instalar un recinto de esa naturaleza.
Conocemos y apreciamos mucho a nuestros visitantes mexicanos y siempre nos da mucho gusto recibirlos. Queremos que vengan y conozcan todo lo que estaremos ofreciendo en esta nueva ubicación, expresó.
Con información de: Gerardo León