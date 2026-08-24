¡De película de terror! CBP decomisa disfraces con patas de pollo y plumas en Nogales

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Especialistas agrícolas de Aduanas y Protección Fronteriza interceptaron artículos artesanales de apariencia monstruosa que contenían materiales de origen animal prohibidos para ingresar a Estados Unidos

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 24/08/2026 03:44 PM.
En Arizona y editada el 24/08/2026 03:46 PM.