¡De película de terror! CBP decomisa disfraces con patas de pollo y plumas en Nogales

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó sobre el decomiso de varios artículos prohibidos con apariencia de película de terror.
Se dio a conocer que muchos productos agrícolas están prohibidos de ingresar a Estados Unidos porque pueden albergar enfermedades que amenazan el suministro de alimentos y el medio ambiente.
Recientemente, especialistas en agricultura de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Nogales interceptaron disfraces artesanales prohibidos que contenían patas de pollo y plumas de aves desconocidas.
Las imágenes del decomiso muestran objetos que parecen sacados de una película de terror: máscaras con aspecto monstruoso, figuras encadenadas y piezas cubiertas de plumas. Aunque parecen utilería de cine o decoración de Halloween, en realidad representan un riesgo sanitario al intentar ingresar con materiales de origen animal no permitidos.
Mensaje clave: CBP recuerda que la introducción de productos agrícolas prohibidos puede tener consecuencias graves para la seguridad alimentaria y el medio ambiente del país.