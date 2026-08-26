EU reactiva construcción de muro en Arizona pese a rechazo de tribu Tohono O'odham

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El proyecto “Tucson 5” avanza pese a la oposición de la Nación Tohono O'odham, que acusa afectaciones a una zona considerada sagrada

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/08/2026 11:18 AM.
En Arizona y editada el 26/08/2026 11:24 AM.