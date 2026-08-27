Capacitan a policías de Nogales, Sonora, en escenarios de alto riesgo con agentes de Arizona

...

Elementos de la Policía Municipal participaron en ejercicios de tiro, manejo del estrés y toma de decisiones bajo presión mediante un sistema de simulación de 320 grados

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 27/08/2026 03:32 PM.
En Arizona y editada el 27/08/2026 03:34 PM.