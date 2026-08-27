Capacitan a policías de Nogales, Sonora, en escenarios de alto riesgo con agentes de Arizona

Agentes de la Policía Municipal de Nogales, Sonora, participaron en una capacitación especializada impartida por instructores del Departamento de Policía de Nogales, Arizona.
Lo anterior como parte del Proyecto Binacional en Materia de Formación Policial en el que participan autoridades de ambos países, específicamente en Sonora y Arizona.
Durante la jornada realizaron ejercicios de tiro, manejo del estrés, toma de decisiones bajo presión y actuación ante situaciones de alto riesgo, mediante un sistema envolvente de simulación de 320 grados.
El sargento Gerardo Batriz, del Departamento de Policía de Nogales, Arizona, explicó que estas prácticas permiten evaluar la capacidad de observación, reacción y respuesta de los oficiales, además de identificar áreas de oportunidad en escenarios controlados.
Estamos haciendo escenarios con la computadora que pueden ver atrás de mí la razón que lo hacemos es, aparte de la colaboración entre los dos países, queremos aportarles mejor tácticas o enseñarles, aunque sea algo pequeño, de algo nuevo, para que los oficiales lo puedan usar ahí y capacitarlo en su trabajo en Nogales.
Parte de lo que queremos identificar aquí, la importancia de los entrenamientos, es identificar los errores aquí en algo controlado, por si llegara a salir en la vida real, puedan responder mejor.
Unos pocos de los escenarios que hacemos es violencia familiar, paradas de tránsito y escenarios de alto estrés, concluyó.
Parte de lo que queremos identificar aquí, la importancia de los entrenamientos, es identificar los errores aquí en algo controlado, por si llegara a salir en la vida real, puedan responder mejor.
Unos pocos de los escenarios que hacemos es violencia familiar, paradas de tránsito y escenarios de alto estrés, concluyó.