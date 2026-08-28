CBP decomisa drogas ocultas en jugos, armas largas y municiones en Nogales

El decomiso de drogas ocultas en empaques de jugos, armas largas y una gran cantidad de municiones son parte de los diferentes aseguramientos logrados en los últimos días por de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en los puertos de entrada de Nogales.
La directora interina de Puertos en Nogales, N. Papachoris, publicó un breve balance acompañado de cuatro fotografías de los aseguramientos efectuados recientemente por oficiales fronterizos, el informe, no especifica cantidades, peso de las drogas, número de armas ni los cruces fronterizos donde se realizaron cada uno de los decomisos.
Una de las fotografías difundidas por dicha autoridad muestra decenas de pequeñas cajas de jugo de la marca “Jumex” acomodadas dentro de lo que aparenta ser una caja. En medio de los envases se observa un recipiente abierto que contiene numerosas pastillas de color azul.
La imagen resulta particularmente llamativa por la forma en que las tabletas aparecen colocadas entre productos de consumo cotidiano. CBP, sin embargo, no identificó públicamente qué sustancia contienen esas pastillas, por lo que no es posible establecer únicamente a partir de la fotografía si se trata de fentanilo u otro narcótico.Otra de las imágenes muestra lo que aparenta ser un compartimiento modificado en el interior de un vehículo, señalado mediante una flecha roja.
Una fotografía adicional exhibe varios paquetes rectangulares envueltos en material plateado, aparentemente correspondientes a otro de los aseguramientos de narcóticos incluidos en el resumen semanal. Tampoco en estos casos CBP informó qué sustancia contenían los paquetes ni su peso.
El balance fotográfico muestra además al menos dos armas largas, cargadores y una importante cantidad de cartuchos de diferentes calibres.
En la imagen pueden apreciarse varias cajas comerciales de municiones, además de numerosos cartuchos colocados dentro de bolsas transparentes.
La autoridad estadounidense se limitó a confirmar que durante la semana sus oficiales en Nogales incautaron narcóticos, armas y municiones, sin precisar si los armamentos intentaban ser trasladados de Estados Unidos hacia México o las circunstancias particulares de los aseguramientos.
Cabe mencionar que el reporte llega después de que CBP informara que solamente durante julio de 2026 sus oficiales en Nogales decomisaron aproximadamente un millón de pastillas de fentanilo, 185 libras de metanfetamina, 83 libras de fentanilo en polvo, 26 libras de cocaína y 2.1 libras de heroína, además de realizar 43 arrestos.