CBP decomisa drogas ocultas en jugos, armas largas y municiones en Nogales

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Autoridades fronterizas estadounidenses difundieron imágenes de recientes aseguramientos, aunque no precisaron cantidades, peso de los narcóticos ni los puertos donde ocurrieron los decomisos

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 28/08/2026 03:21 PM.
En Arizona y editada el 28/08/2026 03:24 PM.