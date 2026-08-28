Entregan Casino Del Sol y Universidad de Arizona mil mochilas a estudiantes Pascua Yaqui

Cerca de mil mochilas y útiles escolares fueron entregados a niños y jóvenes de la comunidad Pascua Yaqui como parte de una jornada organizada por Casino Del Sol, en colaboración con jugadores del equipo de fútbol americano de la Universidad de Arizona, la Fundación Jay’vion Cole y la Fundación K Cares.
La iniciativa se desarrolló durante dos días en las comunidades de New Pascua y Old Pascua, donde estudiantes-atletas y voluntarios participaron directamente en la distribución del material escolar a jóvenes y sus familias.
De acuerdo con Casino Del Sol, este año fueron entregadas cerca de 1,000 mochilas, aproximadamente 200 más que el año pasado, cuando la campaña benefició a alrededor de 800 estudiantes.
Las actividades comenzaron con la visita de las mascotas de la Universidad de Arizona y posteriormente se contó con la presencia de integrantes del equipo de fútbol americano de la institución, quienes convivieron con los jóvenes y participaron personalmente en la entrega de los apoyos.
Naiyma Martinez, presidenta del Consejo Juvenil Yoeme, señaló que la actividad refleja el compromiso de Casino Del Sol con su comunidad y destacó la colaboración de la Universidad de Arizona y de los diferentes organismos de la reservación tribal.
Por su parte, Thomas J. Cupis, tesorero del Consejo Tribal de la Tribu Pascua Yaqui, resaltó la importancia de que los jóvenes tengan contacto directo con estudiantes-atletas universitarios.
Es una experiencia que las nuevas generaciones podrán ver. Creo que es maravilloso y ayuda a nuestros estudiantes a aspirar a algo grande, expresó.
Hoy nos asociamos con Casino Del Sol en una campaña de entrega de mochilas para servir, apoyar y empoderar a los jóvenes, señaló.
Amanda Sampson Lomayesva, directora ejecutiva interina de Casino Del Sol, destacó que la relación entre Casino Del Sol y la Universidad de Arizona va más allá del patrocinio deportivo.
Casino Del Sol Stadium es mucho más que un nombre colocado en un estadio; representa una colaboración que tiene profundas raíces en esta comunidad, afirmó.
Con esta jornada, Casino Del Sol reiteró su compromiso de continuar impulsando iniciativas comunitarias que involucren a líderes tribales, organizaciones locales y estudiantes universitarios en beneficio de las nuevas generaciones del sur de Arizona.