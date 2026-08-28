Entregan Casino Del Sol y Universidad de Arizona mil mochilas a estudiantes Pascua Yaqui

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La jornada escolar se realizó en las comunidades de New Pascua y Old Pascua, donde estudiantes-atletas y voluntarios convivieron con niños y jóvenes para impulsar su formación académica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/08/2026 12:26 PM.
En Arizona y editada el 28/08/2026 12:34 PM.