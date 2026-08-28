Reconocen a Casino Del Sol con 10 premios Best of Gaming 2026

Casino Del Sol fue reconocido con 10 premios en los Best of Gaming 2026: Native Southwest, otorgados por Casino Player Magazine a partir de la votación de sus lectores.
El complejo turístico y de entretenimiento de Tucson consiguió el primer lugar en la categoría de Mejores Apuestas Especiales (Best Prop Bets), además de sumar cuatro segundos lugares y cinco terceros lugares.
En segundo lugar fue reconocido en las categorías de Mejores Juegos de Carnaval, Mejores Beneficios para Jugadores, Mejor Craps y Mejores Opciones de Apuestas.
Casino Del Sol también obtuvo el tercer lugar en Mejor Personal de Hotel, Mejor Campo de Golf, Mejores Promociones de Apuestas Deportivas, Mejores Dealers y Mejores Máquinas de Video Slots.
Obtener 10 premios este año, incluido el máximo reconocimiento por Mejores Apuestas Especiales, representa un enorme reconocimiento a la experiencia que buscamos ofrecer a cada huésped que cruza nuestras puertas, señaló Amanda Sampson Lomayesva, directora ejecutiva interina de Casino Del Sol.
Estamos especialmente orgullosos de que estos premios provengan de las voces de nuestros visitantes leales, agregó.