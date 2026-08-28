Reconocen a Casino Del Sol con 10 premios Best of Gaming 2026

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El complejo de Tucson obtuvo el primer lugar en Mejores Apuestas Especiales, además de cuatro segundos y cinco terceros lugares en distintas categorías

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/08/2026 12:36 PM.
En Arizona y editada el 28/08/2026 12:41 PM.