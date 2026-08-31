Casino Del Sol realizará su 11.º Torneo Benéfico de Golf a favor de dos organizaciones

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El evento se llevará a cabo los días 7 y 8 de septiembre en Tucson y recaudará fondos para apoyar a Pascua Yaqui Tribe Charitable Organization y Old Pueblo Community Services

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 31/08/2026 11:57 AM.
En Arizona y editada el 31/08/2026 12:01 PM.