Casino Del Sol realizará su 11.º Torneo Benéfico de Golf a favor de dos organizaciones

Casino Del Sol llevará a cabo los días 7 y 8 de septiembre su 11.º Torneo Benéfico de Golf, evento que este año destinará los fondos recaudados a la Pascua Yaqui Tribe Charitable Organization (PYTCO) y Old Pueblo Community Services (OPCS).
La actividad se desarrollará durante dos días y reunirá a jugadores, patrocinadores y representantes de organizaciones de la comunidad en las instalaciones de Casino Del Sol Resort y Sewailo Golf Club, en Tucson, Arizona.
El torneo se encuentra cerca de alcanzar su cupo máximo, con 34 equipos de cuatro jugadores registrados, de acuerdo con información proporcionada por los organizadores.
Las actividades comenzarán el lunes 7 de septiembre, de 5:00 a 7:00 de la tarde, con una recepción de bienvenida en Prema Lounge, ubicado en Casino Del Sol Resort. Durante la jornada también se realizará el registro anticipado de participantes, además de una rifa 50/50.
La competencia se llevará a cabo el martes 8 de septiembre en Sewailo Golf Club, donde el registro de jugadores y la entrega de obsequios comenzarán a las 7:00 de la mañana.
Antes del inicio del torneo se ofrecerá un mensaje por parte de los organizadores y se realizará la presentación de cheques destinados a las organizaciones beneficiarias.
A las 9:00 de la mañana se dará la salida simultánea para disputar los 18 hoyos del campo de campeonato par 72 de Sewailo Golf Club.
Durante el recorrido, los participantes contarán con desayuno, almuerzo y bebidas, además de actividades organizadas por los patrocinadores y diversos obsequios.
La organización también impulsa proyectos de desarrollo comunitario enfocados en fortalecer a las familias Pascua Yaqui a través de distintas generaciones.
Parte de los fondos serán destinados igualmente a Old Pueblo Community Services, organización con sede en Tucson que desde 1996 trabaja para combatir la falta de vivienda en el Condado de Pima.
OPCS utiliza el modelo conocido como Housing First (Vivienda Primero), mediante el cual ayuda a personas que viven en las calles a acceder directamente a una vivienda para posteriormente vincularlas con atención médica, servicios de salud mental, administración de casos y otros programas que contribuyen a lograr estabilidad a largo plazo.
El equipo ganador será anunciado al concluir la competencia.
Con la realización de su 11.º Torneo Benéfico de Golf, Casino Del Sol continúa impulsando iniciativas destinadas a apoyar a organizaciones que brindan servicios y programas en beneficio de las comunidades del sur de Arizona.