¡Cuidado al cruzar! Refuerzan revisión de perros por el gusano barrenador

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Autoridades estadounidenses reforzaron requisitos para el ingreso o regreso de perros desde México, con medidas sanitarias y documentación para prevenir la entrada del gusano barrenador a Estados Unidos

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 01/09/2026 04:30 PM.
En Arizona y editada el 01/09/2026 04:32 PM.