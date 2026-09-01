¡Cuidado al cruzar! Refuerzan revisión de perros por el gusano barrenador

Con la presencia en algunos países de Latinoamérica del conocido como gusano barrenador, entre ellos México, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos, ha fortalecido los requisitos para evitar que esta plaga afecte a la unión americana, poniendo a mascotas domesticas dentro de la mira de las autoridades a la hora del cruce.
De acuerdo con el sitio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por siglas en inglés) y de la propia agencia de aduanas, a partir del pasado mes de junio, las restricciones buscan que esta peligrosa plaga no ingrese a través de perros u otras mascotas, a través de los puertos de entrada entre México y los Estados Unidos.
En el sitio oficial se explica, que todos los perros aparentemente sanos saliendo de Estados Unidos, tienen que ser certificados por un veterinario aprobado por el gobierno estadounidense de su región de origen y en este tiene que estipularse que ha sido declarado libre de gusano barrenador en un periodo no mayor a 5 días, o que se encuentra libre de la plaga, o posiblemente la haya tenido, recibido tratamiento en cuarentena, para librarse de este padecimiento, antes de salir del país.
De la misma forma, aquellos caninos entrando o regresando de México a los Estados Unidos, deben de portar una forma aprobada por el Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), además de que deben de cumplir con estar visiblemente sanos, sin lesiones, tener más de 6 meses de edad y contar con microchip identificador, además de todo esto la oficina mencionó que estos requisitos pueden estar sujetos a cambios, por lo que es recomendable, estar atentos a las disposiciones vigentes en la página de la CBP.gov/pets.
Es importante mencionar que la agencia estadounidense, solo considera confiable a una selección de clínicas veterinarias en México, lista que esta disponibles directamente en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno mexicano, destacando solo el nombre del médico José Ariel Félix Ortiz en la ciudad de Nogales, como el único capacitado para estas revisiones.