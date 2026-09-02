¡Golpe histórico al narcotráfico en Nogales! CBP asegura casi un millón de pastillas de fentanilo

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Un hombre de 74 años habría intentado cruzar el cargamento por la garita de Nogales, Arizona. Autoridades de CBP aseguraron además más de 125 libras de pasta de opio y cerca de 700 libras de distintos narcóticos en este importante decomiso fronterizo

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 02/09/2026 04:33 PM.
En Arizona y editada el 02/09/2026 04:36 PM.