¡Golpe histórico al narcotráfico en Nogales! CBP asegura casi un millón de pastillas de fentanilo

CBP decomisó cerca de un millón de pastillas de fentanilo y más de 125 libras de pasta de opio en Nogales, junto con 700 libras de otros narcóticos.
El histórico decomiso de 700 libras de narcóticos ilegales en las garitas del puerto de entrada de Nogales, Arizona, fue coordinado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).
Cabe mencionar que este operativo se destaca por la incautación conjunta de opioides sintéticos y naturales de alta pureza.
En su momento el aseguramiento fue dado a conocer a través de la cuenta oficial en X del director interino del área portuaria de Nogales, N. Papachoris, quien destacó la magnitud del decomiso realizado por personal de CBP, además de compartir imágenes del caso.
De acuerdo con la información publicada por el funcionario estadounidense, entre las aproximadamente 700 libras de drogas ilícitas aseguradas se encontraban además más de 125 libras de pasta de opio. Papachoris informó que a estos resultados se agregó el decomiso de cerca de un millón de pastillas de fentanilo.
Se informó que fue un hombre de 74 años de edad de nacionalidad estadounidense, quien intentó ingresar los 55 paquetes con la droga a través de la garita de Nogales. Las autoridades de la CBP no detallaron de inmediato el tipo de vehículo, pero confirmaron que el cargamento completo fue detectado gracias a las labores de los agentes y la tecnología de inspección en los carriles de entrada.
Este golpe al narcotráfico es uno de los decomisos de mayor volumen reportados de manera concentrada en las garitas de Arizona.