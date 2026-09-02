¡Operativo federal en Nogales, Arizona! Detienen a dos y aseguran armas

Un operativo de agentes federales en una escuela de manejo de camiones en Nogales, Arizona, terminó con dos ciudadanos mexicanos detenidos y el aseguramiento de varias armas de fuego y un tracto camión.
La operación fue realizada el 11 de agosto por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Arizona, quienes acudieron al lugar con una orden federal de cateo, responden a una investigación por posibles irregularidades relacionadas con prácticas ilegales de contratación y con el llamado “cabotaje”.
El cabotaje es el transporte de mercancías o pasajeros entre dos puntos dentro de un mismo país por parte de un transportista registrado en otro país. En Estados Unidos existen reglas específicas que determinan cuándo este tipo de operaciones están permitidas.
Las autoridades sospechan que la escuela de manejo podría estar relacionada con actividades que violan estas disposiciones.
Hasta el momento, dicha autoridad no ha informado públicamente todos los cargos que enfrentarían los dos detenidos ni ha señalado que exista una resolución judicial sobre las acusaciones investigadas.
Cabe mencionar que estos hechos ocurren en Nogales, Arizona, uno de los principales puntos de conexión comercial entre Estados Unidos y México.
Las autoridades federales del vecino país mantienen investigaciones sobre empresas, conductores y escuelas relacionadas con el transporte comercial cuando existen sospechas de contratación irregular, fraude u operaciones que podrían violar las leyes estadounidenses.
los dos detenidos son señalados dentro de una investigación federal en curso. Las acusaciones y sospechas no equivalen a una declaración de culpabilidad.
Aseguramiento:
• Varias armas de fuego• Un tracto camión• Otros indicios