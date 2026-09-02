¡Operativo federal en Nogales, Arizona! Detienen a dos y aseguran armas

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Agentes federales de HSI realizaron un cateo como parte de una investigación por presuntas prácticas ilegales relacionadas con la contratación y el transporte comercial. Las autoridades aseguraron varias armas de fuego, un tractocamión y otros indicios

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 02/09/2026 04:39 PM.
En Arizona y editada el 02/09/2026 04:43 PM.