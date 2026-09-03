¡K9 descubre más de 37 kilos de metanfetamina ocultos en un vehículo en Arizona!

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Agentes de la Patrulla Fronteriza aseguraron más de 70 paquetes de droga durante una inspección en la carretera I-19, cerca de Amado. El conductor fue detenido

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/09/2026 04:05 PM.
En Arizona y editada el 03/09/2026 04:09 PM.