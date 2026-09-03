¡K9 descubre más de 37 kilos de metanfetamina ocultos en un vehículo en Arizona!

Más de 30 kilos de metanfetaminas fueron aseguradas por agentes norteamericanos ocultas dentro de un vehículo con la ayuda de un agente canino K9.
De acuerdo con información compartida en redes por la U.S. Border Patrol del Sector Tucson, fue en el punto de revisión de la carretera Internacional I-19, cerca de Amado, Arizona, donde un vehículo Honda CRV de color rojo fue enviado a inspección secundaria luego de que un agente canino alertara sobre posibles irregularidades.
Durante la revisión, los oficiales localizaron ocultos en el vehículo sedán más de 70 paquetes que dieron positivo a metanfetamina, con un peso superior a 37 kilogramos. El conductor fue detenido y se encuentra a la espera de proceso judicial.
Las autoridades destacaron la efectividad de los binomios caninos, quienes permanecen atentos para detectar sustancias ilícitas y proteger la seguridad de la comunidad.