Intentan cruzar 276 kilos de metanfetamina escondidos entre carbón

Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos decomisaron más de 608 libras de metanfetamina, equivalentes a aproximadamente 276 kilogramos, ocultos entre costales de carbón que intentaron cruzar por la garita comercial de Nogales, Arizona.
De acuerdo con la información oficial este aseguramiento se realizó el pasado 10 de septiembre, cuando agentes de CBP inspeccionaron un cargamento que pretendía ingresar a territorio estadounidense a través de las instalaciones comerciales de la garita Mariposa, procedente de Nogales, Sonora.
Durante la revisión, los oficiales encontraron la metanfetamina oculta dentro de bolsas pintadas de negro que transportaban carbón, como parte de un intento por disimular la droga entre la mercancía declarada.
Los paquetes fueron retirados del cargamento y asegurados por las autoridades federales estadounidenses para continuar con las investigaciones correspondientes.
CBP no informó públicamente el valor estimado de la droga ni proporcionó detalles sobre la identidad o situación jurídica de la persona o las personas que se presume fueron detenidas al transportar dicho cargamento.
La garita comercial Mariposa es uno de los principales puntos de entrada para mercancías procedentes de México, por lo que agentes estadounidenses realizan inspecciones con tecnología no intrusiva, equipos especializados y unidades caninas.
Las autoridades fronterizas han detectado cargamentos de drogas ocultos en cajas de productos agrícolas, vehículos, remolques y mercancías comerciales que buscan cruzar hacia Arizona, logrando resultados como el antes expuesto.