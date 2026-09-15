Intentan cruzar 276 kilos de metanfetamina escondidos entre carbón

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Agentes de CBP descubrieron el cargamento en la garita Mariposa de Nogales, Arizona; la droga estaba oculta en bolsas pintadas de negro dentro de un embarque comercial procedente de México

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 15/09/2026 03:59 PM.
En Arizona y editada el 15/09/2026 04:01 PM.