¡Golpe al tráfico de drogas en Nogales, Arizona! CBP decomisa 45 kilos de cocaína

Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en Arizona decomisaron aproximadamente 45.4 kilogramos de cocaína en acciones realizadas en Nogales durante los primeros días de octubre.
La Dirección del Puerto de Nogales, Arizona, informó que la droga fue localizada oculta dentro de compartimentos de vehículos durante las inspecciones efectuadas por agentes fronterizos.
Oficiales del CBP reportaron originalmente el aseguramiento de aproximadamente 100 libras de cocaína, cantidad equivalente a poco más de 45 kilogramos. La dependencia destacó la participación de oficiales y equipos caninos K-9 en las acciones que permitieron realizar los decomisos.
Las imágenes difundidas por la autoridad muestran uno de los vehículos inspeccionados y numerosos paquetes extraídos durante la intervención.
CBP no precisó en su publicación cuántos vehículos estuvieron involucrados, si hubo personas detenidas ni el valor estimado de la droga asegurada.
Esta información se comparte con base en una publicación oficial de la Dirección del Puerto de Nogales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Como en otras ocasiones sobre las personas involucradas en estos decomisos dicha autoridad no dio a conocer mayores datos.