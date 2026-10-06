¡Golpe al tráfico de drogas en Nogales, Arizona! CBP decomisa 45 kilos de cocaína

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Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza, apoyados por equipos K-9, aseguraron aproximadamente 100 libras de cocaína oculta en compartimentos de vehículos durante inspecciones realizadas en los primeros días de octubre

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 06/10/2026 03:51 PM.
En Arizona y editada el 06/10/2026 03:54 PM.