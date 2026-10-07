¡Golpe al fentanilo en Arizona! Aseguran 100 libras de droga en una camioneta sobre la I-10

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Un operativo del Distrito Canino de AZDPS permitió asegurar aproximadamente 51 libras de polvo y 49 libras de pastillas de fentanilo; el conductor fue detenido y un menor quedó bajo custodia de Servicios Infantiles

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/10/2026 04:47 PM.
En Arizona y editada el 07/10/2026 04:50 PM.