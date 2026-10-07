¡Golpe al fentanilo en Arizona! Aseguran 100 libras de droga en una camioneta sobre la I-10

Un oficial del Distrito Canino de AZDPS realizó una parada de tránsito a una camioneta Ford en la I-10 sentido oeste, por infracciones civiles. Durante la revisión el agente detectó indicios de actividad criminal y procedió a inspeccionar el vehículo.
Se informó que en el interior se localizaron y aseguraron varios paquetes que arrojaron un peso aproximado de 51 libras de polvo de fentanilo y 49 libras de pastillas de fentanilo.
El conductor fue ingresado en la Cárcel del Condado de Pinal, acusado de posesión y transporte de narcóticos con fines de venta. Un pasajero menor de edad que lo acompañaba fue entregado al Departamento de Servicios Infantiles.
Se dio a conocer que la investigación contó con el apoyo del Pinal Narcotics Squad y del Distrito 6 de la Patrulla de Carreteras de AZDPS.
Autoridades destacaron la labor de los oficiales del Distrito Canino, quienes mantienen una vigilancia constante para identificar y desarticular actividades criminales que amenazan a las comunidades de Arizona.