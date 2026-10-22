Consulado de México capacita a nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza

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Consulmex Nogales impartió talleres sobre notificación consular, derechos humanos y atención a personas migrantes, con el propósito de fortalecer la cooperación binacional en la frontera

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 22/10/2026 10:36 AM.
En Arizona y editada el 22/10/2026 10:39 AM.