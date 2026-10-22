Consulado de México capacita a nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza

Con el objetivo de fortalecer la cooperación binacional y promover el respeto a los derechos de los ciudadanos mexicanos en el exterior, el Consulado de México en Nogales, Arizona, impartió una capacitación a nuevos elementos de la Patrulla Fronteriza asignados a esta región fronteriza.
La actividad fue coordinada por personal de Consulmex Nogales, que desarrolló talleres orientados a destacar la importancia de la notificación consular, un derecho reconocido internacionalmente que permite a los ciudadanos mexicanos recibir asistencia y acompañamiento de las autoridades consulares cuando se encuentran bajo custodia de autoridades extranjeras.
Durante las sesiones, los participantes recibieron información sobre los procedimientos de coordinación con las representaciones diplomáticas mexicanas, la protección de los derechos humanos y las mejores prácticas para la atención de personas migrantes y ciudadanos extranjeros.
Los nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza interactuaron con los ponentes mediante preguntas y ejercicios prácticos, lo que permitió un intercambio de conocimientos sobre la labor que desempeñan ambas instituciones en la zona fronteriza.
Autoridades consulares destacaron que este tipo de capacitaciones contribuye a fortalecer la comunicación interinstitucional y a garantizar que los derechos de los mexicanos en el exterior sean respetados conforme a los acuerdos y tratados internacionales vigentes.