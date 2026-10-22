Nogales, Arizona, se prepara para elecciones: alcaldía y cargos locales en juego

El 3 de noviembre de 2026, los ciudadanos de Nogales, Arizona, tienen una cita con la democracia en la elección intermedia de los Estados Unidos, un evento que definirá el rumbo de la comunidad en los próximos años y en donde figuras destacadas dentro del condado Santa Cruz buscan pertenecer a una nueva encomienda pública.
A diferencia de México, los electores en el país vecino tienen diferentes formas de votar por sus representantes: pueden hacerlo por medio de correo tradicional, participar en votación anticipada que comenzó del 7 al 30 de octubre, o acudir a las urnas el mismo día de la elección, contando como requisito el tener una identificación vigente y registrarse como votante.
Para el tema de la votación anticipada, los nogalenses pueden hacerlo en diferentes sitios en la ciudad, que tienen fechas específicas; por ejemplo, la casilla de la oficina del condado de Santa Cruz estará abierta hasta el 30 de octubre, mientras que la Biblioteca de Sonoita y el Cadi Hall de Patagonia lo estarán solo el 24 de octubre.
Dentro de los puestos a elegirse en Nogales, Arizona, o que incluyen a esta ciudad, se encuentran carreras ya finalizadas, como el de superintendente de escuelas del condado, cargo que ostentará Maya Donnelly; secretario de la Corte Superior, en donde servirá Juan Pablo Guzmán; juez de paz, será Miguel López, y alguacil, en la figura de Joel Hathaway.
Sin embargo, hay 3 posiciones que aún no se definen en lo local, en donde las competencias se encuentran para juez de la Corte Superior División uno, entre Robert Gilliland y Anna Montoya; otra más disputada para miembro de la junta del distrito escolar 28 de Santa Cruz, entre David Christiana, Ronald Fish, Charles Folinus, John Wemlinger y John Jackson, mientras que para alcalde de la ciudad de Nogales los competidores son el actual ocupante de este puesto, que aspira a reelegirse, Jorge Maldonado, y el retador David Ruiz, quien obtuvo cierta ventaja numérica dentro de la elección primaria.
Dentro de las propuestas sometidas a votación destaca la 417, que definirá el límite anual de gastos, el cual determina cuánto puede gastar legalmente el condado cada año, una fórmula que fue establecida en el año fiscal 1979-1980, la cual, en caso de aprobarse, daría mayor capacidad a esta administración regional de mantener y mejorar los servicios obligatorios, y continuar o posiblemente ampliar los servicios proyectados y proyectos no obligatorios.
Además de los puestos locales, la elección intermedia decidirá al gobernador del Estado de Arizona, que actualmente es ocupada por la demócrata Katie Hobbs, contra su oponente Andy Biggs, republicano y miembro del equipo MAGA; Risa Lombardo, del Partido Verde, y Teri Ann Hourihan, por la vía independiente, así como se renovarán 30 senadores y 60 diputados.
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