Nogales, Arizona, se prepara para elecciones: alcaldía y cargos locales en juego

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El 3 de noviembre se celebrarán las elecciones intermedias en Estados Unidos. En Nogales, Arizona, destacan las contiendas por la alcaldía, un puesto de juez y la junta del Distrito Escolar 28, además de la votación sobre la propuesta 417

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 22/10/2026 11:21 AM.
En Arizona y editada el 22/10/2026 11:25 AM.