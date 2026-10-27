CBP decomisa más de 11 kilos de cocaína y heroína ocultos en vehículos en Nogales

...

La autoridad fronteriza estadounidense reportó dos aseguramientos de droga: más de 12 libras de cocaína escondidas en el tablero de un Volkswagen y 13.15 libras de heroína blanca ocultas en una batería automotriz

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 27/10/2026 04:28 PM.
En Arizona y editada el 27/10/2026 04:32 PM.