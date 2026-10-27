CBP decomisa más de 11 kilos de cocaína y heroína ocultos en vehículos en Nogales

Agente de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) lograron importantes decomisos de droga en los puertos fronterizos de Nogales, Arizona, donde localizaron más de 12 libras de cocaína y 13.15 libras de heroína blanca, ocultas en compartimentos de vehículos.
Los aseguramientos fueron dados a conocer por el director interino del área del puerto de Nogales, mediante publicaciones oficiales en la red social X, acompañadas de fotografías que muestran los sitios utilizados para esconder las sustancias.
En el primer caso, agentes de CBP descubrieron más de 12 libras de cocaína, equivalentes a más de 5.44 kilogramos, escondidas en el tablero de un automóvil.
Las fotografías difundidas por la autoridad estadounidense muestran el interior de un vehículo Volkswagen, cuyo panel central había sido desmontado para dejar al descubierto un espacio detrás de la consola, mientras otra imagen permite observar un paquete de apariencia rectangular oculto en el interior del tablero, señalado mediante una flecha roja.
CBP no precisó la fecha del decomiso, el modelo del automóvil ni la garita específica donde se realizó el aseguramiento.
El segundo decomiso ocurrió el 21 de octubre, cuando oficiales fronterizos localizaron 13.15 libras de heroína blanca, aproximadamente 5.96 kilogramos, escondidas dentro de una batería automotriz.
Las imágenes oficiales muestran la batería instalada en el compartimento del motor y, posteriormente, el mismo componente abierto, dejando al descubierto un compartimento interior que contenía material de color claro. La fotografía evidencia que la batería había sido utilizada como escondite para transportar la sustancia sin que fuera visible durante una revisión exterior.
En conjunto, los dos decomisos representan más de 11.4 kilogramos de cocaína y heroína, de acuerdo con las cantidades reportadas por CBP. Hasta el momento, la autoridad estadounidense no ha proporcionado información sobre posibles personas detenidas, la procedencia de los vehículos o el destino de las sustancias aseguradas.