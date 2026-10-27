¿Qué son las nuevas cámaras de la garita Mariposa y cómo podrían cambiar el cruce a Arizona?

La reciente instalación de nuevas estructuras tecnológicas en la garita Mariposa de Nogales, Arizona ha despertado el interés de miles de usuarios que cruzan diariamente hacia Estados Unidos.
En los últimos días, conductores han compartido imágenes de los nuevos equipos colocados en el acceso al puerto fronterizo, donde se observan cámaras de alta definición, estructuras elevadas sobre los carriles y sistemas de control para el flujo vehicular.
De acuerdo con reportes de usuarios, algunos de estos equipos ya se encuentran en funcionamiento, lo que ha generado dudas sobre su propósito y el impacto que podrían tener en los tiempos de cruce durante las próximas semanas.
Aunque hasta el momento no se ha emitido un anuncio específico sobre esta instalación en particular, la infraestructura coincide con los programas de modernización tecnológica que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) ha estado desarrollando en el puerto de entrada Mariposa.
Según información oficial difundida por CBP en 2024, la dependencia implementó pruebas piloto de tecnología biométrica de reconocimiento facial en carriles de ingreso vehicular del puerto Mariposa, como parte de su programa denominado “Simplified Arrival”, diseñado para automatizar la verificación de identidad de los viajeros y fortalecer la seguridad fronteriza.
Durante esas pruebas, cámaras especializadas fueron instaladas sobre carriles seleccionados para capturar imágenes de los ocupantes de los vehículos y compararlas con fotografías contenidas en bases de datos gubernamentales, como pasaportes, visas y registros migratorios previos. La agencia señaló que esta tecnología busca agilizar las inspecciones y proporcionar un proceso de ingreso más eficiente y seguro.
La propia CBP mantiene identificado al puerto Mariposa de Nogales como una de sus ubicaciones donde opera tecnología biométrica para procesos de verificación de viajeros.
La aparición de esta nueva infraestructura ocurre en un periodo de alta movilidad para la región fronteriza, cuando tradicionalmente se incrementa el flujo de visitantes, compradores y familias que cruzan entre Sonora y Arizona.
Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han informado oficialmente cambios operativos derivados de la instalación observada recientemente ni han detallado cuándo entrará en funcionamiento total el nuevo sistema.