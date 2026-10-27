¿Qué son las nuevas cámaras de la garita Mariposa y cómo podrían cambiar el cruce a Arizona?

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Conductores han compartido imágenes de nuevas estructuras tecnológicas instaladas en la garita Mariposa de Nogales. Aunque su función específica no ha sido confirmada, la infraestructura coincide con sistemas biométricos que CBP ha utilizado para verificar la identidad de viajeros

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 27/10/2026 04:34 PM.
En Arizona y editada el 27/10/2026 04:39 PM.