Que progrese Nogales, Az, pero que respeten su historia: Vecinos

Cerca de 100 personas de Nogales, Arizona, de comunidades vecinas y hasta de Nogales, Sonora, llenaron ayer el museo Winter para hablar de un tema que les preocupa: la ampliación propuesta del puerto de entrada Dennis DeConcini, que podría cambiar el centro de la ciudad y los barrios de alrededor.
La reunión, dirigida por Miguel López, fue convocada por la Coalición de Ciudadanos Nuestro Nogales, un grupo comunitario apartidista que procura el crecimiento responsable, la transparencia y el cuidado del centro histórico de la Avenida Morley.
En el evento participó personal de la Autoridad Portuaria del Gran Nogales y el Condado de Santa Cruz, como son Joshua Rubin y Jaime Chamberlain, quienes explicaron por qué se considera necesaria la obra y qué beneficios traería para la economía y para la comunidad. Por videoconferencia, un representante de la Administración de Servicios Generales (GSA), la agencia federal encargada de los edificios del gobierno de Estados Unidos, escuchó y respondió algunas de las inquietudes de los vecinos de Nogales.
La GSA estudia pasar de unas 5 acres (2.02 hectáreas) a 25.5 acres (10.3 hectáreas), con opciones de 17 o 22 carriles de entrada, y precisó que son propuestas en revisión: todavía no hay nada decidido.
Los vecinos de la frontera expusieron su preocupación de que la obra borre parte de la historia de la ciudad al derribarse casas y edificios antiguos. También cuestionaron la utilidad de más carriles si no se abren todos o no hay personal para atenderlos, y así como que el proyecto del lado estadounidense aún no está coordinado con el del lado mexicano.
Las autoridades portuarias ven en la ampliación una necesidad y una oportunidad, mientras que muchos residentes temen que el precio sea demasiado alto para el patrimonio y los vecindarios, y hay otros que ven posible el progreso de la ciudad sin afectar la historia y solicitan se modifique el proyecto, para que Nogales crezca sin perder lo que lo distingue.
La Coalición invitó a la comunidad a continuar la conversación en una nueva reunión el 30 de noviembre, en la antigua corte de Nogales, Arizona.