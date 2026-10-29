Buscan modernizar la garita DeConcini sin perder la identidad de Nogales

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Joshua Rubin, presidente de la Autoridad Portuaria del Condado de Santa Cruz, destacó que el proyecto aún puede ajustarse mediante el diálogo con la comunidad, para agilizar los cruces fronterizos y preservar el patrimonio histórico del centro de la ciudad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 29/10/2026 04:47 PM.
En Arizona y editada el 29/10/2026 04:49 PM.