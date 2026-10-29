Buscan modernizar la garita DeConcini sin perder la identidad de Nogales

La modernización del cruce fronterizo representa una oportunidad histórica para revitalizar la economía local y transformar el centro de Nogales, impulsada por una inversión federal que podría alcanzar los dos billones de dólares, la cual lejos de ser una imposición, el proyecto se encuentra en una fase inicial donde el dialogo constante entre los ciudadanos, las autoridades e instituciones puede lograr acuerdos significativos.
En este momento, la Administración de Servicios Generales (GSA) lleva a cabo el proceso de revisión de impacto ambiental para la garita Dennis DeConcini, por lo que Joshua Rubin, presidente de la Autoridad Portuaria del Condado de Santa Cruz, destacó que los planes presentados hasta el momento no son definitivos, abriendo un canal de comunicación para que la comunidad participe y si bien el diseño, así como la decisión final es del gobierno federal, es positivo que se busque preservar el patrimonio histórico, mientras se fortalece el desarrollo comercial.
Pero ahí es razón que el GSA tiene la oportunidad de dejar personas a hablar, es para escuchar eso, aunque la comunidad quiere el puerto, nomás no lo quieren tan grande, hay manera de usarlo, hay manera de moverlo y la otra cosa que como yo como presidente de la autoridad portuaria lo que quiero que todos sepan es que el diseño que nos presentaron en junio no va a ser el diseño que como termina el puerto, lo vimos en Mariposa, cuando construimos, reconstruimos a Mariposa, comentó el presidente Rubin.
Sin embargo, priorizó este proyecto no solo busca hacer más eficientes los tiempos de espera para miles de persona que cruzan diariamente a trabajar y estudiar, sino también atraer a grandes cadenas comerciales, restaurantes y nuevas inversiones a la zona, el objetivo principal es capitalizar el tránsito de visitantes, para generar crecimiento y mejorar el sector económico, así como elevar la calidad de vida de las familias locales.
Quiero escuchar que somos una comunidad de 25, 30 mil gentes, y todos tienen trabajos económicos, y pueden sobrevivir, y pueden tomar vacaciones, y pueden disfrutar sus familias, eso es lo que yo quiero para Nogales, no quiero una comunidad de un millón de personas, porque por eso me fui de donde estuve, porque quería una vida más calmada, más paz, que es el mismo que estoy escuchando en estos asuntos, es lo que personas quieren preservar, que es Nogales, como ha sido Nogales por los últimos años, y es algo que creo que claramente lo podemos lograr, mencionó.