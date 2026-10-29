Detectan más de 15 kilos de presunta metanfetamina en un Jaguar en la I-19

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP), lograron un importante aseguramiento de narcóticos durante una inspección vehicular en un punto de revisión fronterizo en la carretera interestatal 19.
De acuerdo con la información oficial, la intervención se produjo después de que un binomio canino K-9 emitiera una alerta positiva sobre un sedán Jaguar, lo que motivó a los agentes a realizar una inspección secundaria más exhaustiva de la unidad.
Durante la revisión, los oficiales localizaron más de 30 paquetes ocultos en la cajuela del vehículo. Tras las pruebas iniciales correspondientes, la sustancia contenida en los paquetes arrojó resultados positivos a metanfetamina, con un peso aproximado superior a los 15 kilogramos.
Asimismo, las autoridades informaron el aseguramiento de cerca de 20 gramos adicionales de una sustancia sospechosa de ser metanfetamina que se encontraba fuera de los paquetes principales. El conductor del automóvil fue detenido y puesto bajo custodia para continuar con las investigaciones y los procedimientos legales correspondientes.
La Patrulla Fronteriza destacó que este resultado refleja la efectividad del trabajo coordinado entre sus agentes y las unidades caninas especializadas, cuya labor permite detectar e interceptar narcóticos antes de que sean distribuidos dentro de las comunidades.
Las autoridades reiteraron que las operaciones de inspección y vigilancia continúan siendo una herramienta fundamental en el combate al tráfico de drogas y en la protección de la seguridad pública, evitando que cantidades significativas de sustancias ilícitas lleguen a las calles y representen un riesgo para la población.