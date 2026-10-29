Detectan más de 15 kilos de presunta metanfetamina en un Jaguar en la I-19

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Agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron más de 30 paquetes con presunta metanfetamina durante una inspección vehicular en la carretera interestatal 19. El conductor fue detenido y quedó bajo custodia

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 29/10/2026 02:21 PM.
En Arizona y editada el 29/10/2026 02:22 PM.